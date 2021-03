Mujeres, las otras víctimas de la pandemia

GUANAJUATO, Gto.- Con la prolongación de la pandemia, la violencia contra la mujer también ha recrudecido en Guanajuato, pues si ya las agresiones físicas por parte de las parejas eran un problema de gravedad, hoy son los hijos quienes también arremeten contra sus madres.





Hijos ya agreden físicamente a sus madres.





A casi un año de que se declaró la emergencia sanitaria por Covid-19, las autoridades en Guanajuato han reconocido un incremento en agresiones físicas contra las mujeres originadas por el daño emocional que genera el aislamiento social.

Ya sea física, psicológica o verbal, hoy en día la violencia de género persiste, es latente y con la llegada de la pandemia los casos de agresiones se han acentuado drásticamente.

De acuerdo con el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses (IMUG), a partir del 5 marzo de 2020, cuando se decretó la emergencia sanitaria; hasta el 31 diciembre, se brindaron al menos dos mil 944 atenciones a mujeres por medio de la campaña Contingencia sin Violencia.

Con corte al 26 de febrero de 2021, el IMUG atendió a 584 mujeres, lo que representa el 19.84 por ciento de las atenciones prestadas en 2020 a partir del inicio de la suspensión de actividades por la pandemia.

Cabe destacar que las atenciones se brindaron por medio del Sistema Integral de Atención a las Mujeres y las líneas de WhatsApp del propio IMUG.





Mujeres las más afectadas pospandemia





Para Verónica Cruz Sánchez, activista en defensa de los derechos de las mujeres y directora del Centro Las Libres, las autoridades no se prepararon para evitar la violencia durante la contingencia.









Explicó que en el centro ha recibido más llamadas durante la pandemia, pero es el resultado del cierre de las instituciones tradicionales que se encargan de atender a la mujer.

“Las autoridades no se prepararon, ni siquiera para lo de salud como ya hemos visto, los temas de salud están rebasados, mucho menos para la violencia contra las mujeres, o sea, si iba a haber confinamiento, si las instituciones cerraron, lo único que tenían las mujeres a la mano pues era el teléfono, entonces si iba a haber más llamadas, no es que todavía no podemos decir con certeza que hay más violencia”, dijo.

Cruz Sánchez expone que el aislamiento generó que las mujeres y los hijos convivieran más con los agresores, por lo cual era evidente un incremento en la violencia familiar.

Además, la pérdida de empleos e incluso de hogares por el impacto económico de la pandemia, traen consigo una tensión en el seno familiar que detona en violencia contra la mujer.





Recrudece la situación durante la pandemia.





A lo anterior se suma la sobrecarga de trabajo para las mujeres durante el aislamiento, pues son madres, amas de casa, enfermeras y educadoras, elementos que repercutirán más en la mujer tras la pandemia.

“Las mujeres están sobrecargadas de trabajo, de cuidados y nadie está pensando en ellas, entonces obviamente eso va a tener una merma aparte de todo lo que se nos va a venir, de por sí con los niveles de ansiedad que todos estamos teniendo en este contexto de pandemia, las mujeres en lo particular, por toda la sobrecarga de trabajo, no hay capacidades en la salud emocional, por supuesto que otra vez las mujeres van a ser las más afectadas”, ahondó.

Si bien en Guanajuato se ha trabajado en la reforma de leyes que permitan a las mujeres una vida libre de violencia, las constantes exigencias de igualdad y el freno a las agresiones contra las mujeres a las autoridades por parte de los grupos feministas, es evidente que en el estado la violencia de género aún persiste y parece latir con más fuerza cada día en cualquier ámbito social.