Mujeres emprendedoras ven como una oportunidad de venta el participar en La Mercadita, realizada por regla rota

Para Denisse Soriano, emprendedora salmantina es de gran importancia el poder participar en las actividades realizadas por parte del colectivo Regla Rota, como lo es La Mercadita, proyecto que se encuentra en su segunda edición.

“Yo comencé hace un año con este emprendimiento y estoy ahorrando para un asunto personal, pero comencé a vender mi ropa o conseguir ropa en buen estado y la verdad me ha ido bien, me gusta mucho esta forma de llevar las cosas; anteriormente tenía una cuenta de Instagram pero ya no la tengo tan activa y ahora eh estado yendo a bazares además de ir a los diversos tianguis a vender mis artículos”, explicó Denisse Soriano, emprendedora salmantina.

La emprendedora detalló que este tipo de actividades impulsan la convivencia entre las mujeres emprendedoras y con ello poder crear lazos de fraternidad entre las participantes de La Mercadita.

“En lo personal es importante que las mujeres estemos unidas, que tengamos esos lazos de conexión y poder llevarnos bien y poder llevar a cabo la femineidad. Para mi es importante este tipo de dinámicas donde se vende ropa de segunda mano, se venden accesorios, zapatos e inclusive bolsas lo que nos ayuda a reducir el impacto ambiental”, explicó.

Marisol, emprendedora y participante de La Mercadita, manifestó que este tipo de actividades fomenta la convivencia entre emprendedoras y clientes.

“Me parece muy acertado y espero que sea más común, hace falta la unión entre varias mujeres, aquí fomentamos la convivencia entre las vendedoras y clientas y tener una cordial convivencia, y espero que se puedan llevar a cabo más este tipo de actividades”, indicó.

La Mercadita se encuentra ubicado en la calle Nogal en el numeral 200, el cual estará hasta las seis de la tarde de este sábado.

“Para mi es estupendo este tipo de actividades, porque fomenta la convivencia entre nosotras y poder conocernos entre nosotras; en mi caso tengo que sacar algunas prendas que tengo. Esta es la segunda vez que participo en este tipo de actividades y esperamos que podamos tener buena respuesta de la gente”, concluyó Marisol, emprendedora.