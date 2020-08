Muestran fe y devoción a San Martín Caballero

San Martín Caballero, conocido como el patrono del trabajo y las oportunidades es un santo muy venerado dentro de la Iglesia Católica.

María Candelaria Delgado Zamora devota desde hace mas de 25 años relata como a raíz un milagro realizado su fé y devoción por él, se incrementó, misma que se ha encargado de esparcir entre todas las personas que requieren de un milagro o de ayuda para sus negocios.

“Tengo 26 años haciendo la fiesta en honor a San Martín yo estaba embarazada y mi bebe y yo estábamos en riesgo, le pedí que me ayudara, me encomendé y mi hijo nació el 11 de noviembre día en el que lo celebramos. De ahí prometí año con año hacerle la fiesta” dijo Mary

Explicó que Tiene un don que le ayuda, en ocasiones lo sueña y le pido que acerque a las personas que necesiten de la ayuda especialmente a los comerciantes.

Dulce María Delgado quien es devota, dijo, que uno de los grandes milagros que San Martin les ha realizado es regresarle la salud a una de sus hermanas “tenía casi un año enferma y no sabían que era entonces me acerque a Mary para que le rezara a San Martin por ella. Un día me dice ven para rezar y estar todos juntos, fuimos toda mi familia y lo que paso fue tan sorprendente que a los 15 días mi hermana se mejoro ahora está totalmente recuperada, fue como magia”

“Ayer no hizo un milagro a un sobrino le pedimos mucho que lo protegiera porque andaba con personas malas y gracias a san Martin se fue hace dos días , hoy esas personas tuvieron un accidente”.

Cada día 11 del mes todas las personas devotas de San Martin le agradecen por los milagros recibidos, e invitan a quien estén atravesando por una situación difícil y especialmente a los comerciantes se acerquen que él para que los ayude.

“Entre todos hacemos una cadena de oración y nos apoyamos, cada día 11 de mes daremos gracias, probablemente este año no haremos fiesta por que asistían hasta 500 o 600 personas pero pueden venir a visitarlo” finalizo Mary.