Mueren 2 mil 600 guanajuatenses al año por tabaquismo

Irapuato, Gto.- En Guanajuato, 52% de las 15 mil 99 personas que murieron por Covid-19 desde el seis de abril de 2020 a la fecha padecían tabaquismo, comorbilidad que les debilitó los pulmones e hizo que el virus SARS-CoV-2 les atacara más fuerte.

Este martes se conmemora el Día Mundial sin Tabaco y en Guanajuato, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (Encondat), hay unos 709 mil fumadores activos, equivalentes a 11.5% de la población del estado.

Mariana Ramírez Vergara es una mujer que tuvo que ser anexada por presentar un alto consumo en alcohol; a sus 17 años se tomaba una botella diaria de licor de agave; sin embargo, cuando llegó al centro de rehabilitación dejó el alcohol, pero ahí conoció el tabaco; un vicio sustituyó al otro.

Hoy con 27 años, Mariana es una de las 303 mil mujeres en el estado que de acuerdo con la Encodat ha intentado dejar de fumar, pero no ha podido y por ello es una de las 116 mil mujeres que siguen fumando, contra los 548 mil hombres que están en esa condición activa de consumidores de tabaco.

“Se crea una dependencia muy fuerte, he intentado de todo, pero no he tenido la fuerza”, dice Mariana; ni siquiera porque cuando enfermó de Covid-19 y estuvo internada cinco días en el Hospital General dejó de fumar.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el tabaquismo en Guanajuato es la cuarta causa de muerte, sólo debajo de la diabetes, accidentes vehiculares y homicidios dolosos.

Y es que en Guanajuato, de acuerdo con la Encodat, al año dos mil 638 personas mueren a causa del tabaquismo y en donde la mayoría son hombres, con más de dos mil casos anuales.

Además, según los datos que también tiene la Secretaría de Salud y que actualiza a diario sobre el panorama de la Covid-19, en ellos se da cuenta de que de los más de 283 mil guanajuatenses que han enfermado de la Covid-19, 17.6% tuvo como comorbilidad el tabaquismo, padecimiento que hizo que el virus SARS-CoV-2 fuera más agresivo en sus pulmones.