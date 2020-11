Muere reportero baleado en cobertura policíaca

Israel Vázquez Rangel, reportero de un medio de información digital local atacado de cinco balazos la mañana de este lunes falleció después del medio día luego de haber sido intervenido en el Hospital Regional PEMEX. La agresión sucedió mientras se encontraba cubriendo una nota informativa del hallazgo de una bolsa plástica conteniendo restos humanos, abandonada en la colonia Villa Salamanca 400.

Fue canalizado de urgencia al Hospital Regional de PEMEX de donde era trabajador transitorio y su estado de salud no había mejorado, reportándose como crítico.

Familiares de la víctima informaron que Israel Vázquez murió a las 12:40 horas al haber presentado la perforación de un pulmón durante el ataque directo de dos individuos conocidos como “halcones” que se dieron a la fuga a bordo de un automóvil.

El reportero arribó al bulevar Salamanca 400 cerca de las 7:00 horas para transmitir en directo la localización de una bolsa conteniendo restos humanos, cuando dos personas del sexo masculino realizaron las detonaciones de arma de fuego en su contra, para después huir del lugar.

El reportero arribó al sitio en un vehículo rotulado con logotipos de la empresa de comunicación para la que trabaja. Cuando se acercó a la escena del hallazgo,dos hombres armados lo bajaron de la unidad en que se transportaba y le dispararon a corta distancia.

Minutos después paramédicos de Cruz Roja arribaron al lugar para realizar la atención prehospitalaria y trasladar al herido a recibir atención médica. Aunque en el Hospital Regional Pemex se le refirió inmediatamente a quirógrafo para la cirugía, falleció en terapia intensiva.

Periodistas del medio periodístico que lo conocen informaron que Israel Vázquez. “Isra”, siempre se había caracterizado por ser muy oportuno en la cobertura de la nota policíaca. En esta ocasión su inmediatez permitió que al momento del ataque no hubiera aún presentes autoridades policiales y que aún no se retiraran del lugar los sicarios.

El medio de comunicación para el cual laboraba condenó el ataque a través de un comunicado. Sus sus colegas de los diferentes medios de comunicación lamentaron el atraque y exigieron el inmediato esclarecimiento de los hechos.





Israel Vázquez había ido a cubrir periódicamente el hallazgo de una cabeza humana del sexo masculino y bolsas negras con extremidades en un automóvil blanco abandonado en la colonia Villa Salamanca.