Morena ganará elecciones con 20 puntos de ventaja en Salamanca: César Prieto

Más de 20 puntos de ventaja obtendrá Morena en los comicios para volver a gobernar Salamanca en el periodo 2024-2027, así lo estableció el presidente municipal César Prieto, tras señalar que de acuerdo a sus mediciones su perfil y el de su esposa son los mejores evaluados para encabezar el proyecto, en torno al cual se han sondeado otros nombres de los que afirmó no comulgan con los principios del Movimiento de Regeneración Nacional, al mentir a la población sobre supuestas encuestas, designaciones e incluso ir en contra del proyecto de la Cuarta Transformación, como el caso de nuevos militantes que ahora buscan también acceder a un cargo de elección popular.





De acuerdo a mediciones propias su perfil y el de su esposa son los de mayor aceptación.





“Sé que hay personas que dicen que ya está definido y todo eso, es parte de quienes han sumado al Movimiento que vienen de otras corrientes, de otros procesos, igual que otro candidato que también van a medir que precisamente él fue parte de porqué los salmantinos decidieron hacer un lado a Acción Nacional, que ahora se va a Morena y que ahora pretende engañar a los salmantinos que está con la Cuarta Transformación, cuando meses antes de venirse a Morena despotricaba contra el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, contra la Cuarta Transformación, de comunistas no nos bajaba y ese tipo de gente se van a seguir sumando porque Morena es un Movimiento hoy es fuerte”, aclaró el edil.

En este contexto lamentó que se hayan abierto las puertas de Morena a personas que no comulgan con sus principios, que únicamente se quieren aprovechar la fuerza del Movimiento; “yo respeto a gente del PRI del Pan que de verdad han venido a sumar, pero también hay aquí en Salamanca personas que no traen esa corriente, ellos traen intereses, nosotros venimos en la línea de transformación y vamos a esperar”.









Ante ello, César Prieto reveló que ha realizado mediciones propias a la par de la encuesta que realiza Morena a efecto de que no haya irregularidades en los resultados, en los cuales de acuerdo a sus datos los perfiles con mayor aceptación es el suyo y el de su esposa, a pesar que recientemente se publicaron los resultados de aceptación de los alcaldes, en la cual el mandatario salmantino se posicionó en los últimos puestos, situación a la que restó valor al considerar que estos instrumentos son parte del manejo de estrategias políticas y no reflejan realmente los indicadores medidos.





No quiere “sorpresas” en los resultados de la encuesta que determine al candidato o candidata de Salamanca.





“Yo he hecho mediciones y no tendríamos porqué preocuparnos de no poder seguir en este tema de la reelección, pero eso va ser determinado por el partido (…) son encuestas mandadas, a mi me ponían en los primeros lugares en esa encuestadora y nunca caí en la trampa de promoverlas, ese tipo de encuestas en cualquier momento te hacen morder el anzuelo (…) ese tipo de encuestas son promovidas por personajes que tratan de desprestigiar al partido, decir que Morena no sabe gobernar, pero esa no es la realidad, aquí en Salamanca Morena va ganar por más de 20 puntos de ventaja (…) las encuestas nos dan en el tema personal nos dan una ventaja sobre cualquier, incluso también hicimos una medición en donde medimos a Eugenia que es la mujer que en caso que no fuera hombre, más posicionada y la mujer que tiene más arraigo con Morena es Eugenia Martínez”, asentó.

Respecto a sus mediciones, dijo que los resultados se enviaron a la Comisión de Nacional de Elecciones para evitar sorpresas, como en otros en los que se favorece a los perfiles que no están mejor posicionados; “la medición la mandé la Comisión de Elecciones porque yo no quiero sorpresas de que de repente, como ha pasado en algunos otros lados, de repente la persona que va en décimo lugar resulta que queda en el primer lugar, entonces yo si quiero dejarlo muy claro (…) no nos vamos a dejar ni de Gobierno del Estado que trata de minimizar o excluir a Salamanca del recurso que le toca, ni de las personas que ahora dicen ser de Morena que traen el color azul en el corazón “, concluyó.