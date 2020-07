Monedas un recorrido por la historia

La colección de monedas es una afición que mejora los conocimientos en arte, historia, política, geografía y al mismo tiempo hace ganar dinero, tal es el caso de Basilio quien lleva 25 años dedicándose a la venta de monedas.

Proveniente de la ciudad de Celaya Basilio recorre diferentes tianguis del estado ofreciendo sus monedas y billetes, algunos de ellos tan antiguos y valiosos que no ha cualquiera se los muestra.

“las personas vienen y si no tengo las monedas me las encargan y cuando ando en otros lugares las busco para vendérselas aunque ahora no es fácil a veces se vende a veces no, ahorita hay muchos tianguis cerrados”.

Entres las monedas que más le piden a Basilio son las de 20 pesos que celebran algún acontecimiento importante de la historia del país.

“Tengo monedas con la efigie de Miguel Hidalgo unas de 50 con Los niños héroes, hay algunas que conmemoraron el año 2000 con Octavio paz, hay algunas que salieron en 2013 con los estados de la república y tienen el centro de plata que son las que más me piden las personas que se dedican a coleccionar “señaló.

Los costos de estas monedas oscilan entre los 80, 150,300, dependiendo si son de colección o si tienen plata en su estructura. Además cuenta con libros que se llenan con estos objetos.

Una de las monedas más antiguas que tiene don Basilio es una moneda de plata de ocho reales. Estas monedas tuvieron diseños inspirados en símbolos de libertad y justicia utilizados en la época de la Revolución Francesa, por un lado exhibe un gorro frigio radiante y se reconocen como resplandores republicanos a este gorro los romanos le dieron un significado especial ya que lo aportaron los esclavos al ser dejados en libertad.

Sin embargo este tipo de moneda por su antigüedad la resguarda solo para conocedores.