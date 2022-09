Momias de Guanajuato seguirán siendo de los guanajuatenses

IRAPUATO, Gto.- Las momias de Guanajuato permanecerán en Guanajuato y seguirán siendo parte del patrimonio de los habitantes de la capital del estado.

A esa conclusión fue a la que llegaron el presidente municipal de Guanajuato, Alejandro Navarro Saldaña, y el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto, luego de sostener una reunión para abordar este tema y que por dos años se estuvo posponiendo.

Alejandro Navarro se reunió con el director general del INAH.

En entrevista con Organización Editorial Mexicana, Alejandro Navarro explicó que no sólo dejaron en claro que el gobierno federal no se quedará con las momias de Guanajuato, sino que además acordaron sentarse y platicar la posibilidad de empezar desde cero el tema de analizar un nuevo museo de las momias, o bien, adecuar el existente para que haya las condiciones necesarias, no sólo para mantener en condiciones óptimas a los cuerpos áridos ahí expuestos, sino para detonar un proyecto de museografía que permita conocer quiénes eran esas momias en vida, aunado a que se brinde una mejor atención a las y los visitantes de este recinto que tiene una proyección mundial.

“Creo que lo más importante de esta reunión es que el INAH México reconoce que las momias son propiedad de cada uno de los ciudadanos de la capital, que ellos no tienen mayor atribución más que por supuesto estudiar y revisar los cuerpos de manera conjunta con nosotros y emitir algunas recomendaciones, que por supuesto nosotros acataremos, siempre y cuando estén bien sustentadas”, dijo el presidente municipal de Guanajuato.

Esta reunión se da, después de que el pasado nueve de agosto, Organización Editorial Mexicana publicara en exclusiva una entrevista con Alejandro Navarro Saldaña, quien señalaba que existía el temor de que el gobierno federal quisiera adueñarse de las momias de Guanajuato, que por más de siglo y medio han sido parte del patrimonio de la capital guanajuatense y cuyo museo es la segunda fuente de ingresos municipales, sólo después del cobro del impuesto predial.

En aquella ocasión, Alejandro Navarro relató que después de tener prácticamente aprobado y autorizado, incluso hasta con recursos listos, el proyecto para construir un nuevo museo de las momias en Guanajuato, éste se vio truncado y todo derivó de cuando hubo cambio en la delegación del INAH en el estado, en donde la actual titular, Olga Adriana Hernández Flores dijo que a pesar de que había vistos buenos aprobados, éstos no significaban el aval de este instituto federal y por ello el alcalde y su equipo desistieron del proyecto, pues desde su vista el tema se politizó de una manera innecesaria, pues incluso fue tema en dos conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El INAH México abrió la posibilidad para analizar el estatus del museo de las momias.

Por si fuera poco, Alejandro Navarro admitió que todo comenzó a enrarecerse, cuando el INAH envió a antropólogos forenses a la capital del estado, pues existe un proyecto para rastrear la historia de cada una de las momias, para incluso recuperar su identidad y ver de dónde provienen; originalmente el estudio duraría tres meses, pero luego solicitaron un año más de trabajos, en donde las momias no podrían moverse para nada del recinto.

“Los propios antropólogos que vinieron de México nos dijeron: ‘las momias que tienen más de 200 años van a pasar a ser propiedad de la Nación o de la federación; aunque ustedes las usen, ustedes las usufructúen y estén en este museo de sitio, van a pasar a ser propiedad de la Nación’”.



Mejorar condiciones de las momias, el acuerdo



No obstante, Alejandro Navarro comentó que la reciente reunión que tuvo con Diego Prieto quedó aclarado que si las momias fueran del tiempo de la Conquista serían parte del gobierno federal, pero como el caso de las momias de Guanajuato no cumplen con ese requisito, entonces seguirán siendo propiedad del gobierno municipal.

Además, relató que esa reunión abrió la posibilidad para discutir el tema del museo de las momias y cómo poder trabajar de manera conjunta el INAH México con el gobierno capitalino, para tejer un mejor espacio para este atractivo turístico de la capital del estado.

“Nosotros les planteamos dos temas, uno que puedan revisar desde cero el Museo de las Momias, a nosotros nos faltan alrededor de 25 meses en el gobierno municipal, que es bastante tiempo y que nos digan desde ahorita cómo sí y lo digo con todo respeto, pero no la delegada del INAH o cualquier funcionario del INAH Guanajuato, sino que lo podamos ver con el INAH México, sí con la delegada Olga, pero también con la gente del INAH México, para que no vuelva a pasar lo que pasó con el anterior delegado, donde nosotros creíamos que todo iba bien y a la mera hora por un tema personal no funcionaron las cosas.

“Le comentamos que a la par fuéramos viendo un tema de una museografía para el actual museo de Santa Paula, para por si algo no se puede o se va a tardar mucho tiempo el otro, metámosle museografía, metámosle temas como aires acondicionados, humidificadores, etcétera, que permitan que las momias estén en mejores condiciones y que los turistas tengan una mejor experiencia, nosotros estamos en la mejor disposición de ampliar horario, pero que nos ayuden también”.

El presidente municipal de Guanajuato dijo que el propio Diego Prieto se comprometió a visitar a más tardar en octubre la capital del estado, pues coincidió en que las momias deben tener un mejor espacio, con aires acondicionados, humidificadores y echar a andar el tema de la museografía, para poder identificar a cada una de las momias expuestas en ese museo.

Las momias representan para Guanajuato capital un ingreso anual de alrededor 44 millones de pesos y es la segunda fuente de ingresos que tiene el municipio, sólo después del predial; con el nuevo museo se estimaba que Guanajuato pudieran tener alrededor de 70 millones de pesos anuales de recursos que podrían ejercer los gobiernos municipales posteriores.

(Con información de Efrén García García).