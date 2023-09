Seguidores de Ebrard en Guanajuato denuncian imposición de Sheinbaum

León, Gto., (OEM-Informex).- La elección de Claudia Sheinbaum como coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, antesala de la candidatura presidencial, marcó el comienzo de la “operación cicatriz” en Guanajuato, donde los leales a Marcelo Ebrard acusan una imposición y quienes siguen a la corcholata ganadora llaman a la unidad.

Para Jorge Marcelino Trejo se trató de una crónica de una decisión ya tomada desde hace tiempo en Morena; el abogado leonés deunció que existió una imposición a favor de Claudia Sheinbaum.

“Esto es una imposición, tenemos que ver lo que va a pasar a futuro, Marcelo estuvo arriba en el conteo de votos desde el martes y este miércoles al ver que se mantenía arriba sacaron a toda su gente de la sala, hasta golpearon a Malú Micher y a algunos compañeros”, dijo Trejo.

Y agregó: “Vamos a esperar a que se acomoden las cosas y luego ya vemos. No podemos pensar que ya todo está definido, tenemos que esperar a que se baje la intensidad, el grupo de Marcelo Ebrard es muy grande.

En el promedio de las cuatro encuestas con las que los morenistas definieron a la corcholata ganadora, Ebrard obtuvo 25.85% de las preferencias, mientras que Sheinbaum se alzó como ganadora con el 39.3% de los resultados. El tercer lugar fue para Gerardo Fernández Noroña, con 12.73%, seguido muy de cerca por Adán Augusto López, con 11.48%; en el fondo de la tabla se unican Manuel Velasco con 7.47%, y Ricardo Monreal con 5.7%.

Presente en la Ciudad de México, donde se hizo el conteo y se anunció a la ganadora, Trejo adelantó que Marcelo Ebrard ofrecerá un mensaje el lunes en el que informará el rumbo que tomará su movimiento.

“Vamos a esperar el lunes a que nos dé un mensaje”, dijo, ya que esto está ligado con su propio futuro político: “tenemos que platicar y tomar una decisión, definitivamente tomaré una decisión después de que Marcelo anuncie su futuro.

“Yo en lo personal sigo firme para estar en la boleta en el 2024 por Guanajuato, voy a estar en la boleta pero voy a esperar a que las cosas se calmen, se acomoden, nada está escrito; la historia de Guanajuato va a ser otro capítulo muy importante, nada está seguro para nadie, en Morena la razón y la gente se va a mover”, djo.

CORRIENTE TRIUNFADORA LLAMA A LA UNIDAD

Entrevistada por separado, la senadora Antares Vázquez, afin al grupo de Claudia Sheinbaum y quien también estuvo en la Ciudad de México para conocer los resultados, pidió mesura a los seguidores de Marcelo Ebrad y respetar los acuerdos tomados para la selección del quien podría convertirse en la candidata de Morena a la Presidencia de México.

La senadora Antares Vázquez destacó que el proceso es histórico. / Foto: Francisco Meza | El Sol de León

“Nosotros les pedimos calma, Marcelo Ebrard firmó un acuerdo que él violentó desde el principio; se le concedió todas sus peticiones como el realizar encuestas y él mismo ha violentado todo esto, además no ha presentado ninguna prueba de violación a las encuestas”, dijo.

Manifestó que el equipo hizo un buen trabajo para posicionarla al frente en las encuestas. “Ella realizó un trabajo estupendo, acorde a lo que se ha mostrado en las encuestas en los últimos meses”.

Sobre Guanajuato, manifestó que aún desconocen cuándo iniciará el proceso de selección de su candidato rumbo a la gubernatura, pero añadió que se encuentra lista para sumarse a la contienda y ganarla.

“Aún no sabemos cuánto tiempo tarde para definir el proceso para los nueve estados, yo creo que en Guanajuato también es tiempo de las mujeres, por supuesto que sigo firme en mi intención, yo espero ser respaldada por el morenismo, soy la mujer mejor posicionada y aunque existe una persona que acaba de llegar y que quiere la candidatura, no creo que le alcance, el morenismo me respalda y mucha ciudadanía también, es real que existen otros grupos del partido que me respaldan, Morena va a ganar conmigo”, adelantó.

Añadió que Guanajuato necesita un cambio urgente y aclaró que la decisión se tomará desde el Consejo Nacional.

“Hay muchas cosas que tender todavía pero espero que así sea no sé no he analizado la reelección en el senado mi plan está en la gubernatura porque hay que arreglar Guanajuato, es innegable que el estado requiere un cambio urgente para que la transformación pueda llegar con plenitud, en morena se está analizando desde una perspectiva nacional, no es una decisión que se tomará desde lo local”, puntualizó.

RESPALDA PROCESO

A su vez, la dirigente del partido en el estado, Adriana Guzmán señaló que en Morena siempre serán respetuosos de la voluntad del pueblo, el cual habló a través de las encuestas en todo el país y dió el triunfo a Claudia Sheinbaum.

"Desde Guanajuato externamos nuestra felicitación a la doctora Claudia Sheinbaum, por ser quien encabezará los trabajos en defensa de la Cuarta Transformación, es tiempo de unidad, es momento de cerrar filas y trabajar en torno a un ideal, a la continuidad y la transformación de la vida pública nacional", concluyó.