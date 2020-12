Molesta a familiares de fallecidos por Covid-19 fallas en el sistema de registro

León, Gto.- Familiares de pacientes que fallecieron a consecuencia de Covid-19 no pueden registrar sus casos en el portal www.deudoscovid.gob.mx, para acceder a apoyos de 11 mil 460 pesos por gastos funerarios, anunciados por el gobierno federal.

De acuerdo con una mujer residente de Irapuato, cuyos padres fallecieron por esta causa, el sistema para el registro no le permite hacerlo. En alguna de las ocasiones, le indica que el acta de defunción no existe y en otras, que la CURP ya ha sido registrada.





De acuerdo con una mujer residente de Irapuato, cuyos padres fallecieron por esta causa, el sistema para el registro no le permite hacerlo.





La señora afirma que nadie, más que ella ha hecho esos trámites, por lo que teme que se trate de un engaño. Otras personas, con quienes tiene contacto, debido a que tenían a sus familiares en el mismo hospital, le han comentado que el sistema rechaza las actas defunción y creen que podría ser porque las mismas además de Covid-19 mencionan enfermedades crónicas, como diabetes o hipertensión como causa del deceso.

Sin que las autoridades federales den respuesta, lo que se sabe es que sería el IMSS, quien informe cuando defina, cómo será el proceso de instalación de mesas para atender presencialmente a los deudos.

La mujer que ha denunciado estas anomalías, comentó que si bien ningún dinero le devolverán a su mamá y a su papá, el apoyo económico le ayudaría mucho, pues durante la hospitalización de ambos tuvo que absorber los gastos de lo que le pedían en el Hospital del IMSS, en el municipio de Irapuato.

Sobre las dificultades para el registro en línea, cada que ingresa al portal le señala cualquier error y no puede obtener el folio. Las primeras veces, el sistema ya no la deja avanzar porque no reconoce las actas de defunción de ninguno de sus padres.









Personas con quienes compartió la angustia de tener hospitalizados a su familiares, en el nosocomio del Seguro Social, están pasando por la mismas dificultades en dicho portal.

Días después volvió a intentar el registro, pero el sistema le informa que su caso ya fue inscrito, cuando ningún familiar lo ha realizado.

Inclusive comenta que “una compañera que sufrió un caso similar, aseguró que todo es debido a un problema de plataforma, ya que en este gobierno federal, en lo referente a informática eliminó los datos casi desde un inicio y que para obtener respuesta está complicado”, dice un tanto resignada a que no podrá obtener los apoyos.

Otro caso es de un padre de familia, se quejó porque después de varios intentos no ha logrado el registro de su familiar fallecido. “Quedamos endeudados”, explica,” tuvimos que comprar muchos medicamentos que no había en hospital y procesos foráneos que no los hacían por falta de personal”.









“Nos acabamos todos nuestros ahorros y luego al enterarse del contagio de mi familiar me corrieron de mi empleo, vendrán tiempos mejores, ahora nos han dicho de forma extraoficial que las actas de defunción deben decir Covid-19, pero por parte del IMSS no nos han dicho nada al respecto”, indicó el denunciante.