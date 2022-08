Modifican horarios de transporte colectivo debido a inseguridad

A consecuencia de los actos de inseguridad, bloqueos e incendios del día martes, el transporte público de ruta fija modificó sus horarios, concretamente aquellas que realizan recorridos hacia Barlovento, Salamanca Villa 400 y Valtierrilla, como medida preventiva para operadores y usuarios, debido a que para llegar allá se debe cruzar el tramo carretero Salamanca-Celaya.

La tarifa del transporte colectivo es de 12 pesos para Barlovento y Villa 400 y 16 para Valtierrilla.

La base de la línea confirmó que el cambio es derivado de los acontecimientos el día martes, ya que la finalidad es cuidar su integridad y la del pasaje, se mencionó que la dirección de Transporte ya está al tanto de dicho cambio, sin embargo, de manera oficial o por parte de la dependencia no se ha hecho el anuncio para darlo a conocer a la ciudadanía.

En este sentido, concesionarios de la ruta 2 informaron que el último recorrido que saldrá del fraccionamiento Barlovento será a las 16:30 horas, para realizar los traslados a la zona del mercado, Jardines del Contri y concluir en Soto Inés; así mismo el último recorrido de el mercado a Barlovento saldrá a las 19:30 horas, por lo que se pidió la comprensión de los usuarios, esperando que en breve haya las garantías de seguridad pertinentes para regresar a los horarios habituales.

Los recorridos afectados son colonias y comunidades del lado oriente.

Ante esta situación trabajadores e incluso estudiantes del nivel medio superior y superior tendrán que realizar un gasto mayor para trasladarse a sus hogares debido a que la tarifa del transporte de alquiler supera los 150 pesos, es decir, más de un 900% de respecto al costo del transporte colectivo, 12 pesos en el caso de Barlovento y Villa 400, y 16 para Valtierrilla.

“Nos va afectar tanto a mi esposo como a mí porque salimos de trabajar después de esta hora casi a las ocho y ya no alcanzamos el último camión, ojalá pongan más rondines porque no hay muchos de este lado es que en la mañana los taxis nos cobran de 150 a 180 de Salamanca para acá y de aquí para allá casi no entran es más difícil de conseguir porque luego los asaltan o los roban, pues hay mucha delincuencia aquí”, Argumentó María Hernández usuaria del fraccionamiento Barlovento.

En este contexto, los principales afectados y habitantes de estas localidades ubicadas al oriente de la localidad señalaron que comprenden la problemática, sobre todo cuando se trata de la seguridad personal, sin embargo, la inseguridad que no se ha podido controlar, sigue afectando a los ciudadanos.