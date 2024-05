Miriam Jaqueline pide apoyo a la ciudadanía para continuar con su tratamiento de quimioterapia

Miriam Jacqueline Ramírez Ramírez fue diagnosticada con cáncer de mama y tras haberse quedado sin servicio médico del ISSSTE, pide apoyo de la ciudadanía salmantina para poder solventar los gastos que implican su tratamiento de quimioterapia y tomografía y poder salir adelante.

“Me dio cáncer de mama, el día tres de abril me retiraron el pecho, ya después de ahí me comentaron los doctores que iban a realizar ocho quimios, pero por una cosa u otra mi esposo fue dado de baja en el trabajo, y me dijeron que ya no tengo el servicio y yo acudí al centro de salud para seguir con mi tratamiento porque si algo largo; lo que alcance en el ISSSTE fueron dos quimios y me dijeron que llevaría ocho. Cuando llegué al Centro de Salud me dijeron que mandarían mis documentos al Materno Infantil de Celaya en donde tendríamos que esperar de mes a mes y medio para ver lo de mi consulta”, explicó Miriam Jacqueline Ramírez Ramírez.

Comentó que ante la larga espera que se tendría por parte deldel municipio de Celaya sería muy agonizante el tiempo de espera, esto debido a que en el municipio de León le realizaban las quimioterapia cada quince días., señaló.Miriam Jacqueline es madre de tres hijos, Alan de nueve años de edad,, siendo ellos sus principales motores para salir adelante. El diagnóstico que le dieron los médicos afue de con diagnóstico adenocarcinoma ductal infiltrante, en la mama izquierda, por lo que fue operada el, señaló.Por último, la, puso a disposición de la población en general un número de cuenta en donde pueden apoyar a que continúe luchando contra esta enfermedad, siendo s