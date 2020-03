Migran a Guanajuato para delinquir

De cada 10 detenidos por delitos del fuero federal, como portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, robo de hidrocarburo o venta de drogas, nueve son originarios de estados vecinos a Guanajuato.

Han habido hasta colombianos detenidos por delitos federales. Comentó la funcionaria

Así lo manifestó la comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategia para la Seguridad Ciudadana, Sophía Huett López, quien señaló que además varias de esas personas que llegan al estado a delinquir se convierten en víctimas de homicidios, pues en algunos casos hay cadáveres que no son reclamados porque las personas no eran de esta zona y al no tener familiares, no son reclamados.

De cada 10 detenidos por delitos del orden federal, 9 son de estados como Jalisco, Michoacán, Sinaloa o Estado de México

“Las detenciones de personas foráneas que hemos tenido no son del fuero común, no son riñas, no es por robos, sino por delitos federales como robo de hidrocarburo, portación de armas de fuego, trasiego de drogas, delitos federales que buscan concretar aquí, hemos tenido esa migración al estado de personas de Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Estado de México, han habido detenciones hasta de colombianos, hondureños, guatemaltecos que estaban en actividades ilícitas del fuero federal, gente que viene al estado a delinquir, pero que han sido detenidas.

El robo de hidrocarburo y la venta de drogas, los delitos federales en los que incursionan los foráneos en Guanajuato.

“Han ocurrido muchas detenciones importantes en el último año, la gran mayoría por delitos del fuero federal y diario hay detenidos, los del fuero común los estamos controlando con las policías municipales y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, tenemos números a la baja, pero en los delitos del fuero federal es donde se ha pedido el acompañamiento del Gobierno Federal para atender los delitos federales y hemos tenido detenciones relevantes”, dijo la también vocera de seguridad en el estado.

Sohpía Huett López | Comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategia

El propio gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, señaló que al estado le están importando los delitos del fuero federal, pero éstos serán contenidos.

“Hemos visto una disminución de los homicidios en estos últimos días, después de los aseguramientos y las detenciones, y ustedes vean el lugar de origen de los detenidos, muchos vienen de Mazatlán, vienen de Sinaloa, vienen de Jalisco, es un problema que nos están importando, pero que tenemos que resolver aquí”, dijo el gobernador de Guanajuato.

De acuerdo con el informe de actividades del Fiscal General del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, en 2019 fueron detenidas tres mil 500 personas en el estado, además de que fueron desarticuladas 174 bandas delictivas que operaban en la entidad.

Por su parte, Sophía Huett López comentó que tanto el grupo delictivo que está tenía su centro de operaciones en Villagrán como el que es proveniente de Jalisco han sido minados, pero explicó que en el caso de los jaliscienses, cuando es detenido un liderazgo, a los pocos días llega otro más al estado y es por ello que se ha visto este fenómeno de foráneos que delinquen, pero advirtió que de igual manera han continuado las detenciones de éstos.

“Lo importante es que no estamos bajando la guardia, estamos haciendo estrategias conjuntas con el Gobierno Federal y confiamos en que la estrategia de coordinación que tenemos y que será reforzada nos dará la pauta para ir regresando la paz al estado”.