Mientras es vacunado, Don Juan vende dulces

Juan Martínez Navarro, comerciante de 89 años de edad, acudió desde este martes al punto de vacunación, ubicado a la Deportiva Sur, pero no sólo llegó para vacunarse sino también para aprovechar la afluencia de gente y vender aguas, refrescos y dulces.

Desde hace más de 55 años, Don Juan se dedica a vender dulces por las calles, apoyado con un triciclo se instalaba afuera de las escuelas, pero a raíz de la pandemia se ha tenido que mover a vender cerca de un puesto de gorditas, ubicado en la colonia Guanajuato.

Otros comerciantes lo apoyaron cuidando su puesto de dulces y aguas mientras le aplicaban el biológico.

La aplicación de la vacuna anticovid-19 representó para él la oportunidad de generar ingreso extra, por lo que desde la aplicación de la primera dosis se mantuvo vendiendo dulces y aguas mientras esperaba su turno.

Durante la aplicación de la segunda dosis, Don Juan volvió a la Deportiva Sur para aplicarse el biológico, “ayer me fue más o menos la verdad, afuera de las escuelas ahí está mi negocio, pero aquí unas monedas que me gane muy buenas, ahorita hay menos gente; sólo me acomodo y me formo para pasar porque está muy tranquilo”.

Don Juan relató que son otros comerciantes quienes lo apoyaron para aplicarse el biológico, pues mientras él estaba formado esperando su turno ellos le cuidaban su triciclo.

Explicó que hace unas semanas estuvo enfermo y no podía caminar, pero afortunadamente pudo recuperarse para poder aplicarse la vacuna y de paso poder vender sus productos.