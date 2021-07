Miedo en Valtierrilla por la tercera oleada

Ante el incremento de contagios por coronavirus y la eminente llegada de una tercera oleada, habitantes de la comunidad de Valtierrilla no han bajado la guardia y mantiene las medidas sanitarias.

Temen a tercer oleada.

En un recorrido realizado por El Sol de Salamanca hacia esta zona, se pudo observar que los habitantes de la comunidad han mantenido los protocolos sanitarios como es el uso de cubrebocas, principalmente cuando acuden a lugares donde se generan aglomeraciones.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Pierden batalla frente a Covid 5 pacientes

Sin embargo esto no siempre ha sido así, pues la realización de fiestas, eventos al aire libre y el comienzo de las Jornadas de Vacunación, generó que relajaran las medidas sanitarias durante los meses de abril y mayo, pero el anuncio de la llegada de la tercera oleada encendió la alarma para retomar las medidas sanitarias.

“He sabido de algunas personas que están muriendo por el Covid-19 aquí y en las noticias también han dicho que se acerca una tercer oleada de contagios, eso genera mucho miedo, más porque hay gente que no ha acudido a vacunarse y no usa cubrebocas y en lo personal a mí me preocupa que pudieran contagiar a mi niño”, dijo Karla Medina.

Cabe resaltar que en el estado de Guanajuato, en las últimas semanas se registró una tendencia a la alza en los casos de Covid-19, como fue el caso de este lunes donde el informe diario de la Secretaría de Salud de Guanajuato informó que 212 personas dieron positivo a coronavirus.