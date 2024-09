México está en la autocracia y es un retroceso: Marko Cortés

Guanajuato, Gto. El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, expresó que es un total error regresar a México a la autocracia, pues la militarización no ayudará a la estrategia de seguridad, de lo contrario, afectará al país.

En entrevista en Guanajuato, tras asistir a la toma de protesta de Libia García como gobernadora, esperó que Claudia Sheinbaum realmente retome el camino del país y corrija lo mal hecho por Andrés Manuel López Obrador.

“Esa es una muy mala noticia para México y yo se las pongo en un contexto amplio. Por un lado, están controlando al Poder Judicial, Por otro lado, ya están militarizando plenamente la seguridad, por otro lado, están pretendiendo desaparecer los organismos autónomos. Lamentablemente estamos en una autocracia, algo que en México no habíamos vivido es un retroceso muy grave”.

Expresó que la militarización es tener un autoritarismo, sin embargo, expresó que Acción Nacional seguirá luchando porque México tenga el rumbo que merece.

“México va a contar con nosotros para defender lo que es correcto y que buscaremos en los diferentes organismos internacionales de los cuales México forma parte que por la exigencia del cumplimiento de estos tratados internacionales de estos acuerdos que tiene nuestro país se haga cumplir y se haga respetar".

Marko Cortés insistió que es importante que Claudia Sheinbaum gobierne por sí sola, para evitar errores como el no invitar al Rey de España a su toma de protesta.

“Veo que no estamos invitando a un jefe de Estado, porque en España el jefe de Estado es el Rey, no es el primer ministro y que no se le haya invitado porque no se le pidió perdón a México realmente es absurdo”.

“Yo esperaría que Claudia Sheinbaum a partir del 1 de octubre se quite ya estas telarañas, estos prejuicios y se ponga a gobernar en beneficio de todas y de todos los mexicanos, ya se cumplieron los caprichos del presidente ya está sometiendo a la Corte, ya está militarizando al país yo confío que Claudia Sheinbaum le ponga un toque de mujer como lo hará aquí también en Libia a nuestro país y haga un cambio en el rumbo que estamos llevando”.

La propia presidenta electa, justificó que no invitó al Rey de España Felipe VI, pues la invitación el presidente de España, Pedro Sánchez. Tras darse a conocer esta noticia, el gobierno de España reprobó la exclusión del rey Felipe, por lo que anunció que no enviará a algún representante para la ceremonia.

Por la toma de protesta de Claudia Sheinbaum, el Congreso de la Unión aprobó un decreto, en el que se oficializa el primero de octubre como día feriado o de asueto.