Mermas en venta de mochilas escolares

La crisis económica consecuencia de la contingencia sanitaria y las barreras metálicas instaladas en el mercado Tomasa Esteves, han mermado las ventas de los comerciantes de mochilas escolares.

Los comerciantes manifestaron que además de la incertidumbre por el regreso a las clases presenciales, sumado a los filtros sanitarios en el mercado Tomasa Esteves, han provocado que sus ventas disminuyan hasta un 50 %.

Isabel Guerrero, quien es comerciante de mochilas indicó que en los últimos meses, padres de familia han preguntado por el precio de estos artículos, pues buscan precisos accesibles y económicos, pero han sido pocos los que preguntan por ello y menos aún los que compran.

Por su parte, Alejandro Salazar señaló que tiene un gran temor por lo que pueda suceder en la venta de mochilas, pues ante el anuncio de las autoridades de educación, sobre que el regreso a clases se realizará bajo el formato virtual, simbolizan desplomes en sus ventas.

“Tengo que pagar la renta del local, aunque me previne haciendo pocos pedidos de mochilas porque decía que por estas fechas estaríamos libres del virus, aun así tengo miedo de que no pueda sacar los ingresos y es que si las vendo el siguiente año, ya no sería igual ya que algunas vienen rotuladas con lo que está de moda y para el siguiente año, se perdería el interés por ellas”, dijo.

Además indicó que cambiar de giro no es una opción pues con los accesos restringidos al mercado, la afluencia disminuyó y por ende la mayoría de los comercios están en la misma situación. Expuso que en relación a su giro “las esperanzas de aumentar sus ventas son muy bajas”.