Mercados Municipales temen cerrar ante el aumento de contagios de Covid-19

Ante el incremento de los contagios en el municipio y el inminente retroceso en el Semáforo Estatal se esperan restricciones en los sectores comerciales, por lo que los comerciantes del los mercados municipales seguirán haciendo hincapié con los visitantes de lugar para mantener los protocolos de salud y con ello evitar un cierre parcial de comercios.





Temen que los altos índices de contagios vuelvan a cerrar sus negocios.





Desde el comienzo del año los locatarios del mercado han mostrado preocupación por los casos de Covid-19 los cuales van en aumento, por ello han estado haciendo énfasis en las medidas de sanidad que se han tomado desde hace desde hace ya casi dos años.

La vendedora Carmen Muñoz dijo estar preocupada, “en año pasado nos afecto mucho el cierre de locales pues yo vendo ropa y al no ser de primera necesidad tuve que mantener mi local sin abrir por lo que las pérdidas fueron muchas, por ello esperamos que en esta ocasión no se des haga cerrar además de que como locatarios pedimos a todos los clientes que ingresan al mercado usen su cubre bocas y procuren no hacer aglomeraciones”,

Cabe señalar que en el mes de abril del 2021 se tomo como medida un cerco sanitario en las inmediaciones del mercado, bajando un poco las ventas al no querer asistir la gente al lugar, por ello en esta ocasión lo comerciantes hacen un llamado a que la población haga caso de seguir las indicaciones de sanidad para evitar estas restricciones.





Esperan no volver a cerrar pues su economía aún sigue sin estar al 100%.





El mercado Barahona fue uno de los más golpeados al cerrar sus puertas y bajar significativamente su afluencias de gente, el comerciante Salvador Matinés expresó “tenemos otra vez que se tenga que cerrar la última vez que tuvimos que estar así nos fue mal y a la fecha aun no nos podemos recuperar al cien en las perdidas que tuvimos”.