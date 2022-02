Mejoraremos condiciones laborales en General Motors: SINTTIA

SILAO, Gto. (OEM-Informex). El Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz (SINTTIA) logró lo que en un inicio de su lucha parecía imposible: obtener el respaldo de la mayoría de la base laboral de General Motors para no seguir siendo representados por la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en la firma del Contrato Colectivo de Trabajo.

Alejandra Morales Reynoso, secretaria general del SINTTIA, dijo que lo que sigue ahora es elaborar la propuesta del Contrato Colectivo de Trabajo y del que adelantó tendrá varios puntos angulares que impulsarán en la negociación, como son incremento salarial que sea superior a la inflación, bonos de productividad, asistencia y puntualidad; promover el crecimiento laboral dentro de General Motors, que cuando haya paros técnicos los días sean pagados en un 75% a los trabajadores y que las vacaciones puedan ser tomadas cuando la o el trabajo así los necesite.

Alejandra Morales Reynoso señaló que otras de las peticiones serán mejores horarios para comidas y snack, transporte y comedor pagados por la empresa y tener mejores prestaciones.

“Hacemos un llamado a la empresa General Motors Silao, para ponernos en comunicación y poder seguir con este nuevo contrato que se viene, espero estén en toda la disposición para poder trabajar juntos de la mano para mejorar las condiciones de la empresa que es lo primordial, las condiciones de los trabajadores y nos estaremos comunicando con ustedes”, mencionó.

La secretaria general del SINTTIA destacó que todos los trabajadores tienen derecho a condiciones dignas de trabajo, ya que están comprometidos con la empresa y responden con buena calidad en sus operaciones, por lo que espera que las negociaciones a tratar sean favorables para ambas partes.

Además, agradeció a cada uno de los trabajadores que participaron en la elección, hayan o no votado por SINTTIA, y dijo que aparte de ser un hecho histórico, este triunfo también representa un primer paso para un nuevo sindicalismo en el país.

“Hoy 3 de febrero, creo que quedará marcado en la historia por la base de los trabajadores ya que se eligió un nuevo representante sindical, el cual es muy obvio en la votaciones, no queda más que expresar las gracias a los compañeros que se acercaron a votar sin miedo y que hoy en día pues queremos un cambio, esta lucha es de ustedes y para ustedes y así seguirá siendo”, comentó.

Alejandra Morales Reynoso dijo que una vez que la propuesta de contrato colectivo de trabajo sea concluida, será presentada a los trabajadores de General Motors para que sepan desde antes qué es lo que solicitarán en la negociación que tendrán con los directivos de la planta, para que todo sea de manera transparente.

General Motors dispuesta a negociar contrato con SINTTIA

La empresa General Motors México manifestó su disposición para trabajar con el SINTTIA en la negociación y firma del nuevo Contrato Colectivo de Trabajo, luego de haber obtenido su triunfo en el proceso para elegir a la nueva representación sindical de la empresa.

A través de un comunicado, General Motors México calificó la elección como un “proceso histórico” y un “ejercicio democrático sin precedentes, en donde las y los trabajadores de la planta eligieron de manera personal, libre, secreta y directa a su nueva representación sindical, que habrá de hacerse cargo de la firma del Contrato Colectivo de Trabajo con la empresa.

“General Motors actuará en cumplimiento con la ley para trabajar con la representación elegida por los trabajadores, SINTTIA, con el objetivo de iniciar la negociación del Contrato Colectivo de Trabajo del complejo de manufactura en Silao”, dice el comunicado de la empresa dado a conocer la mañana del jueves.

General Motors aseguró que los beneficios y prestaciones señalados en el Contrato Colectivo de Trabajo se mantienen vigentes, en tanto entre uno nuevo en vigor.

SINTTIA ganó las elecciones realizadas para determinar cuál de las cuatro planillas que contendieron en el proceso sería la que se encargaría de Contrato Colectivo de Trabajo.

Minutos antes de la media noche del miércoles, Organización Editorial Mexicana informó en exclusiva que los resultados preliminares comenzaron a filtrarse y daban una amplia ventaja al sindicato independiente que promovió no seguir más con la CTM, después de que por 20 años esta central obrera se encargara de negociar el contrato colectivo con General Motors.

Cerca de las dos de la mañana, los resultados oficiales fueron dados a conocer por parte del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral: SINTTIA obtuvo cuatro mil 192 votos, de los cinco mil 478 que fueron emitidos y donde 89 de éstos fueron anulados.

En tanto, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Empleados de la Industria del Autotransporte, Construcción, Industria Automotriz, Autopartes, Similares y Conexos, de la República Mexicana obtuvo 247 votos, mientras que el Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados de las Industrias, Comercio y Servicios en General "Carrillo Puerto" logró sólo 18 votos.

En la elección participaron 47 observadores del Instituto Nacional Electoral, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral registró dos denuncias interpuestas durante el proceso de elección, según informó a través de un comunicado.

Acepta CTM la derrota en General Motors

Por su parte, la CTM en Guanajuato reconoció el triunfo del SINTTIA en la consulta sindical de General Motors, planta Silao.

Hugo Varela Flores, dirigente estatal de la CTM, comentó en exclusiva para Organización Editorial Mexicana que tras conocerse los resultados no había nada que hacer ante tan contundente resultado, por lo que respetan la voluntad de los trabajadores.

"Ya están los números ahí, no creo que haya nada que hacer. Desde Guanajuato reconocemos la victoria de SINTTIA, no creo que nos vayan a poner a consideración de nosotros, los números son muy claros", mencionó.

Dijo que tras el proceso no valdría la pena buscar una nueva contienda, debido a los resultados que tuvo la organización sindical en el proceso y que aunque no está en contacto con los sindicatos de la coalición CTM que contendieron, él particularmente considera que ya no hay mucho qué hacer.

"De los sindicatos que estaban en el proceso yo no tengo comunicación con ellos, pero yo creo que no tiene caso", mencionó.

Celebran sindicatos de EU, Canadá y Sudamérica triunfo de SINTTIA

Organizaciones laborales y sindicales de Estados Unidos, Canadá y Sudamérica celebraron el proceso de elección que se llevó a cabo en la planta de General Motors de Silao y coincidieron en que esto sería el primer paso para conseguir mejores condiciones salariales y de trabajo para los empleados en México.

Liz Shuler, presidenta de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, por sus siglas en inglés), aseguró que la victoria del Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores de la Industria Automotriz (SINTTIA) fue posible “gracias a las reformas que ayudamos a negociar en el T-MEC”.

Dijo que se trata de una victoria importante no sólo para los trabajadores de México sino de todo el mundo, ya que puede ser el parteaguas para mejorar las condiciones laborales en el país y en el continente.

“Los valientes trabajadores de la planta de ensamblaje de

@GM en Silao han votado rotundamente por un cambio real en el trabajo.

“(…) La elección en sí sentó un precedente ganado con mucho esfuerzo y se produjo solo después de que los trabajadores votaron para descartar un contrato anterior, que tenía pocos beneficios y se negoció sin la participación de los trabajadores”, prosiguió la presidenta de AFL-CIO.

Liz Shuler aseguró que el triunfo de SINTTIA se pudo dar, a pesar de las intimidaciones que sufrieron los trabajadores y confió en que esto sea el inicio de una nueva cultura laboral y de respeto a los derechos de los trabajadores en México.

“Su triunfo es un ejemplo de lo que sucede cuando los trabajadores se mantienen unidos. Este voto representa un rechazo al pasado y una nueva era para el derecho de libre asociación de los trabajadores mexicanos.

“Continuaremos observando la situación de cerca y esperamos trabajar junto con SINTTIA para mejorar las vidas y los medios de subsistencia de los trabajadores en México y Estados Unidos”.

Por su parte, Jerry Dias, presidente de Unifor, el sindicato más grande que existe en Canadá, se congratuló por el triunfo obtenido por SINTTIA en la elección para determinar a la nueva representación sindical de General Motors, en Silao, y destacó que se espera que con esto mejore el panorama laboral en México.

“Este es un momento histórico que llega gracias al arduo trabajo y la determinación de estos trabajadores, y que fue posible gracias a los cambios en el TLCAN, donde @UniforTheUnion desempeñó un papel importante en impulsar la reforma laboral mexicana. Felicitaciones a todos” (sic), escribió Jerry Dias en su cuenta de Twitter.

A su vez, la cuenta oficial de Unifor también celebró el triunfo de SINTTIA y manifestó su satisfacción por haber sido parte de este hecho.

“Los trabajadores de la planta #GM en Silao, México, votaron por una verdadera voz en el lugar de trabajo, votando abrumadoramente para unirse al sindicato independiente SINTTIA, derrotando a tres sindicatos vinculados a la empresa. Unifor se enorgullece de haber trabajado con ellos para lograr esta victoria”.

Desde Brasil, el Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos de Sao José Dos Campos respaldaron el triunfo de SINTTIA y dijeron que les acompañarán en el proceso para lograr mejores condiciones laborales.

Ante estas muestras de apoyo, Mario Vani, representante de América Latina de Industrial Global Junior, expresó que no dejarán de acompañar a SINTTIA en su nuevo Contrato Colectivo de Trabajo, sobre todo mantendrán cercanía para asesorar todos los procesos administrativos, para que la fuerza laboral tenga los beneficios que se merece por parte de la empresa.

“Estaremos juntos con ellos cuando necesiten apoyo para prepararse para la negociación colectiva, para debatir temas sobre el desafío en el mundo del trabajo y del futuro, de las nuevas tecnologías para discutir el desarrollo sostenible de las políticas industriales, la educación profesional, la salud y la jubilación”, mencionó durante su estancia en Silao y manifestó que si surgen otros sindicatos independientes que quieran seguir los pasos de SINTTIA, de igual manera les apoyarán para que logren mejores condiciones laborales.