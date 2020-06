Mejoran las recomendaciones para el uso de transporte público

JARAL DEL PROGRESO, Gto (OEM-INFORMEX). – La Director de Seguridad Pública y Vialidad le recuerda a toda la ciudadanía que se seguirán tomando las medidas de salud a todos a los usuarios del transporte público, pues pese a que se han reactivado las actividades económicas, las unidades de transporte público mantienen los protocolos de salud para seguir evitando los contagios por covid-19 aumente.

Por lo que dan las siguientes recomendaciones a través de sus redes sociales, antes de salir de casa preguntarte si realmente es necesario que salga uno de casa, si se debe salir llevar contigo cubre bocas lentes protectores y gel con base de alcohol 70 60 70%, lavar las manos antes de salir de casa, si se tiene fiebre, tos, dolor de garganta y cuerpo cortado no usar el transporte masivo colectivo lo recomendable si se presentan estos síntomas llamar los teléfonos de orientación médica del Covid-19 de tu localidad para que se le den instrucciones.

Al abordar el transporte si se llega a pagaron efectivo llevar la cantidad exacta para evitar el máximo contacto de dinero de muchas manos, desinfecta las manos después de pagar, así mismo se recomienda durante el traslado asegurarse de traer bien puesto el cubre bocas y evita tocarlo, no toques la cara en especial ojos y boca, no tener contacto con las superficies de vehículos si no es necesario, tratar de conservar una distancia de por lo menos 1.5 metros con los demás, no consumas alimentos o bebidas durante el traslado, no tires basura ni escupir, si se estornuda cubrir la nariz y boca con el ángulo interior del brazo aun si se trae cubre bocas, y al llegar al hogar desinfectar una mente a tus manos.

Todas estas medidas tienen como finalidad, que tanto la economía de las rutas como el uso del transporte siga activo, por lo que se le pide que se haga caso a las medidas que se han comenzado a difundir en los diferentes medios.