Mejoran frecuencia de recolección de basura en comunidades salmantinas

Alejandro Meneses Molina director general de Servicios Públicos, dio a conocer que tras la restructuración del servicio de recolección de basura este se presta hasta dos veces por semana cuando anteriormente solo se prestaba el servicio de una a dos veces por mes, lo que generaba conflicto en las diferentes localidades salmantinas ante la acumulación de residuos domésticos.

“Se ha avanzado mucho en este tema, antes pasaban cada 15 días si bien les iba aquí en las comunidades, a veces cada mes y ahorita en la mayoría se presta el servicio una o hasta dos veces por semana a recolectar, lo que no se hacía de plano”, indicó el funcionario.

Persisten algunas fallas derivadas de la falta de unidades.

A pesar de ello, el titular de Servicios Públicos reconoció que aún faltan algunos puntos para reforzar para poder cumplir con las rutas y horarios establecidos, como la adquisición de más unidades y personal, que permita fijar de manera puntual las rutas y horarios.

“De repente andamos flanqueado un poquito en horarios, porque cuándo se nos queda una unidad o nos está disponible o está en reparación se deja de cumplir alguna ruta, pero lo tratamos de cubrir en un segundo turno o al día siguiente para no dejar a la ciudadanía descubierta, se ha avanzado enormemente en e sistema de recolección, pido una disculpa a la ciudadanía no te puedo servir en horarios porque se me quedó la unidad, pero voy a regularizarme para atender estas necesidades”, reconoció.

En este sentido Salamanca cuenta con 10 nuevas unidades, propiedad del municipio las cuales fueron puestos en operación a finales del mes de febrero, sin embargo, al contar con algunas unidades de más de 10 años de servicio constantemente se tiene que brindar mantenimiento correctivo, lo que ocasiona que haya fallas en las rutas definidas para la recolección de basura.

“Ya que tenga el parque vehicular completo, ya vamos a poder decirles tal día y a tal hora vamos a poder cumplirles para no destantear a la gente en ese sentido, yo entiendo que si de repente está situación es complicada, pero se con la paciencia y el trabajo de nosotros vamos a poder llegar a la meta de establecer días y horas exactas para la recolección, teniendo completa toda la infraestructura”, concluyó.

En Salamanca se generan alrededor de 250 toneladas de basura, provenientes de las más de 150 comunidades y más de 200 colonias, que deben ser confinadas en el Relleno Sanitario.