Mejoran alumbrado en Salamanca con nuevas luminarias

Aarón Gasca Aguinaco, director de Servicios Públicos Municipales, informó que con la compra de nuevas luminarias se busca disminuir la carga energética del municipio, por lo cual se está trabajando en conjunto con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en donde se podrá tener como beneficio aprovechar la garantía de las luminarias, además del ahorro de energía que se está dejando en el municipio.

“En Alumbrado Público estamos haciendo un trabajo en conjunto con la Comisión Federal de Electricidad, porque lo que buscamos es disminuir la carga energética en el municipio, estamos en ese objetivo, esto tiene como beneficio el disminuir la carga energética en el municipio para Salamanca, lo que es pagar menos energía eléctrica y pagar lo que realmente estamos ocupando, con la compra de las nuevas luminarias lo que estamos aprovechando es la garantía de las nuevas luminarias, el ahorro de energía que nos están proporcionando y además de estar certificadas por la CFE, el certificado se llama PAESE, es lo que nosotros estamos solicitando, sobre todo en las licitaciones que cuente con esta certificación”, comentó Aarón Gasca Aguinaco.

El funcionario destacó que en estos momentos CFE se encuentra realizando un censo sobre todas las luminarias que se encuentran instaladas en la ciudad, en donde se pueda comprobar que las que fueron adquiridas sean las que se encuentran instaladas.

“Está comprobando que efectivamente las luminarias que nosotros le dijimos que tenemos estén, y que cuenten con la intensidad de las luminarias que les decimos que tenemos; si les decimos que compramos las mil luminarias de 100 watts, ellos deben de comprobar que estén esas luminarias y sobre todo en donde nosotros le digamos que las estamos colocando, sobre todo en avenidas y bulevares principales, que es donde están este tipo de luminarias. Las más grandes están en Tenixtepec y Árbol Grande, que son luminarias de 150 y 300 watts por la altura de los postes”, indicó.

Para mayo pasado se había hecho una compra de dos mil 500 luminarias, las cuales tienen una garantía de 10 años, garantizando la calidad en el servicio de los habitantes salmantinos.

“Lo que nosotros buscamos es que del costo que tenemos del pago de la energía eléctrica, sea disminuir el costo de la energía eléctrica con la implementación de LED, de hecho CFE ya no nos permite a nosotros como gobierno no se nos permite tener ningún foco de vapor de sodio que es lo que anteriormente se utilizaba, de hecho ya no los venden, todo es LED. De hecho tan solo en la Obregón al haber instalado postes y luces tipo LED por la altura, la gente los ha ido cambiando porque se rompen, se los roban o por muchas cosas, pero nosotros pusimos focos de LED, pero vimos que la iluminación era muy pobre, por lo que pusimos postes nuevos, más altos y cambiamos las luminarias, en la parte de abajo del puente se requieren luminarias de 40 watts por la altura, no son luminarias grandes y ahorita todavía no se sustituyen en su totalidad todas esas luminarias, y son LED entonces no tenemos tanto problema”, comentó.

Ante las diversas problemáticas que se han presentado con el alumbrado público se han atendido por parte de las diversas cuadrillas de alumbrado público atendiendo los diversos reportes como lo es Faja de Oro, Avenida Salamanca, por mencionar algunas.

“Estuve con las cuadrillas revisando ese lugar, C4 que luego ahí teníamos un corto que ya se restableció, estuvimos también en la Avenida Salamanca y Cazadora, en donde tuvimos varios oscuros y también se restableció, también en la Avenida Valle de Santiago sobre todo en la entrada de la Central Camionera al Panteón había un tramo que se veía a oscuras, ahí se tuvieron que sustituir 16 luminarias que se quemaron por un tema ajeno a la línea y de la propia luminaria”

Por último, el titular de la dirección de Servicios Públicos comentó que hasta este momento se tienen 24 mil luminarias censadas, “esto sin contar el tema de que se estén recibiendo colonias y calles nuevas, un ejemplo es Arboledas II, que actualmente está en proceso de construcción y todo esto, y Ordenamiento Territorial sabe que tenemos otras 100 luminarias ahí, pero esas no se han sumado todavía porque no ha sido entregado a municipio, pero mientras no esté entregado no las cuento, pero tomemos en cuenta que va a ir en incremento el número de luminarias conforme vaya creciendo la ciudad. De esta cantidad de luminarias, prácticamente nos faltan siete mil luminarias por adquirir, esta última compra se hizo, solicitamos tres mil 500 y estamos en espera de que lleguen en unos 20 días.”