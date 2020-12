Mejor recaudación para la seguridad

Francisco Rivas Rodríguez, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, propuso que ante los recortes que hizo el Gobierno Federal para la seguridad, estados y municipios apliquen una medida que si bien sería impopular, es necesaria en la actualidad: mejorar su recaudación con el cobro de impuestos y de ser necesario generar nuevos o aumentar los que ya existen.





En rueda de prensa, Francisco Rivas Rodríguez dijo que no se ha entendido desde la Federación que la seguridad se construye desde lo local, pero pues con la disminución de recursos federales, como los del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad, conocido como Fortaseg, se dejará a las policías municipales en el abandono, con todo y las fallas que éstas tienen.

“Es hora de que municipios y estados empiecen a recaudar con mucha más fuerza, eso implica impuestos para los ciudadanos, pero implica que sean recursos bien utilizados para la seguridad.

“2019 fue el peor año en materia de recortes presupuestales desde la Federación a los estados y municipios; 2020 la cosa se vuelve a agravar y ya que tenemos los datos de 2021 ya definitivamente desaparecieron los fondos federales para fortalecer a las policías locales, entonces si ya estaban mal las policías, lo que va a suceder en 2021 es que van a esta mucho peor.





“Entonces aquí necesitamos que los gobernadores y los alcaldes asuman su responsabilidad, que tomen esos elementos que están en ley, que definitivamente no son políticamente redituables, a los ciudadanos no nos gusta pagar impuestos, sentimos que nuestros impuestos terminan en el basurero, que se los roban, pero necesitamos que empiece a suceder, porque si no, las condiciones van a seguir empeorando y el deterioro de las capacidades de las autoridades locales va a ser muy notorio”, abundó el director general del Observatorio Nacional Ciudadano.

Francisco Rivas señaló que la Guardia Nacional no ha venido a resolver los problemas de seguridad del país y al contrario, en municipios en donde entró a hacer labores operativas, incrementaron no sólo los delitos, como los robos, sino también la violación a los derechos humanos.

Por ello, Francisco Rivas justificó que estados y municipios deben mejorar su recaudación, pues también ha quedado de manifiesto que a pesar de que la estrategia federal es atacar de raíz las causas que originan la delincuencia, como la pobreza, lo cierto es que los apoyos están llegando a zonas donde no hay una alta incidencia delictiva.





“Los estados que más reciben recursos son los estados más seguros del país, Campeche y Oaxaca, y así nos vamos y efectivamente vemos que los estados que están recibiendo más son los estados en donde hay un interés político y no donde hay una situación de riesgo; de hecho, los estados más abandonados no sólo son los estados donde hay más incidencia delictiva, sino los estados más abandonados son los estados donde a parte de que hay incidencia delictiva son un gobierno de oposición, entonces Guanajuato lamentablemente es de los estados que proporcionalmente menos reciben”.