Medidas emergentes necesarias para prevenir COVID 19

Ante la decisión del Gobierno Municipal de restringir el acceso a la Plazoleta Hidalgo y Jardín Principal de esta ciudad, como medida de prevención epidemiológica, los ciudadanos se muestran de acuerdo con la medida implementada.

Candelaria quien es empleada de un local comercial manifestó que “la gente no entiende; unos salimos a trabajar por necesidad y del trabajo a la casa, pero hay gente que solo viene a estar sentada ahí, yo entiendo tal vez por el calor pero deben de comprender”.

Norma Angélica trabaja en el área de limpieza dijo que, “hay gente que salimos por necesidad y tenemos que estar en el trabajo hasta que nos digan, pero andan aquí con niños y en las bancas horas y horas, no entienden que es una situación seria”.

Carolina quien trabaja en un consultorio médico dijo que es positivo “porque no tenemos cultura de las cosas. Hay quien piensa que no es cierto, en mi trabajo han hecho hincapié en las medidas de seguridad y por eso creo que es buena medida ya que no entendemos”.

María Concepción dijo estar de acuerdo en las medidas tomadas por las autoridades “aunque ya estaban diciendo que la gente no saliera, la gente no entendía seguían aquí, sentados en las bancas es buena medida a ver si así entendemos”.

La medida instruida por el Gobierno Municipal tiene la finalidad evitar la concentración de gente en estos espacios públicos a fin de evitar la propagación del coronavirus.