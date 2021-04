Médicos privados no han sido inmunizados contra la Covid-19 en León

LEÓN, Gto; Desde que inició la pandemia y el coronavirus se propagó, los médicos privados y no institucionalizados, no forman parte del plan de vacunación, yacen en el abandono para protegerse contra la Covid-19 que, incluso, ya cobró la vida de médicos fuera de hospitales, la opinión se divide pues unos dicen habrá respuesta y otros aluden a estar totalmente olvidados de toda inmunización.

Felipe de Jesús Rodríguez Valadez es un médico rural de edad de 60 años, compartió que no hay interés por el medio privado de ser inmunizados, ”está abandonada por parte del gobierno federal, no hemos sido personas a las que nos quieran proteger o atender, no debe de haber diferencia entre los institucionalizados y los que no lo somos, nosotros nos enfrentamos a pacientes igual que ellos a pacientes con Covid, todos tenemos derecho a la protección que la vacuna nos provee”.

El médico comunitario contrajo coronavirus desde hace 10 meses, él tuvo que velar por las salud de sí mismo “durante ese tiempo, la atención fue mía, no hay apoyo de parte de nadie, ni del estatal, no se dan cuenta de ti, ni cómo estás, ni cómo trabajas, hay desinterés por la medicina no institucionalizada, no cuenta para la secretaría, no hay seguimiento de los médicos, no hay apoyo, no hay nada, estamos abandonados”.

Ricardo Cruces Domínguez, Médico Cirujano General, ofrece sus servicio en una clínica privada comentó que “ nosotros pertenecemos a empresas privadas en las que el riesgo es alto o muy alto, dependiendo de si somos clínicas Covid y no lo somos, perteneciendo a la rama de salud en este momento nos convertimos en empresas de muy alto riesgo”.