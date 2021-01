Médicos exhaustos pero dan la batalla

Todo el personal de salud que está en la línea de batalla están cansados e incluso muchos siguen trabajando con temor de contagiarse como les pasó a más de 12 mil compañeros suyos y pese a ello siguen dando la batalla contra la Covid-19.





El gobernador Diego Sinhue señaló que el personal médico está cansando por la carga de trabajo que ha significado la atención de la pandemia.





Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato, hizo un llamado a la ciudadanía guanajuatense a extremar precauciones, pues el estado está en el momento más crítico de la pandemia.

“Hoy estamos viviendo un momento crítico de la pandemia no sólo en Guanajuato, sino a nivel mundial. Hoy estamos en la peor ola de contagios en todo el mundo y Guanajuato no es la excepción, hay que cuidarnos y yo quiero reconocer a todos los médicos.

Así Lo Dijo...

“Aguantemos a que esté la vacuna, a que baje la ola de contagios, no hagamos reuniones masivas, cuidémonos, sigamos trabajando, no podemos parar la planta productiva, pero cuidémonos y cuidemos a nuestras familias”.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo | Gobernador de Guanajuato.





“Todos los médicos que están en la línea de batalla, sé que están cansados los doctores, enfermeras e internistas, pero hay que dar el último estirón”.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo dijo que Guanajuato sigue haciendo frente a la pandemia y puso como ejemplo las inversiones que se están haciendo para seguir atendiendo a pacientes con Covid-19, como fue la adquisición de cinco nuevas ambulancias con una inversión de 12 millones de pesos, por ejemplo.





Hay cansancio en el personal médico que está en la primera línea de batalla contra la Covid-19.





“Acabo de autorizar 20 camas más para el Hospital Covid, acabo de autorizar un tomógrafo que debe valer unos 20 millones de pesos para el Hospital Covid, estoy autorizando que abramos otras camas, estamos gestionando para que el Hospital de Alta Especialidad ponga más camas, aunque es federal, ya se habló con (Juan Antonio) Ferrer y ya mandó recurso.

“No podemos bajar la guardia, sé que es complicado y muchos me dicen 'oye, por qué no usan las escuelas o los hoteles que están solos para camas', pero el problema no son las camas, el problema es el personal, de qué te sirve tener una cama o un ventilador si no tienes a un médico o una enfermera que atienda al paciente, nosotros contratamos a mil personas más de personal de salud, pero es muy complicado porque sí ha sido muy difícil para los doctores atender esta pandemia y por eso entiendo a muchos doctores que se molestan porque ven los grandes bailes, las grandes fiestas donde la gente no se cuida y ellos jugándose la vida”.









Diego Sinhue recordó que cuando estuvo internado en el Hospital General de Silao por los síntomas que tuvo de Covid-19, el personal médico y de enfermería le dijo que si nada más fuera un tema de cansancio y de más trabajo, “no le sacamos, el problema es que cada paciente que atendemos es un riesgo de contagiarnos a nosotros, a nuestras familias y por ende perder la vida”.

El Gobernador de Guanajuato destacó que más de 23 mil trabajadores de la salud guanajuatenses han recibido la vacuna contra la Covid-19, pero señaló que no es suficiente, por lo que llamó a las personas a evitar la movilidad innecesaria, seguir aplicando las medidas sanitarias y frenar la ola de contagios.