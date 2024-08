“Me voy con la conciencia tranquila y las manos limpias”, Diego Sinhue tras auditorías

León, Gto. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, aseguró este jueves que al término de su sexenio se va a ir con la conciencia tranquila y las manos limpias, ya que sólo le van a faltar tres meses de auditoría.

Incluso comentó que los montos que se le han observado a Guanajuato han sido de tres y 15 millones de pesos, durante el 2022 y 2023, respectivamente, mientras que en otros estados han sido de miles de millones.

“Yo como gobernador me voy con la conciencia tranquila, con las manos limpias porque ya tengo auditado 2023 en su totalidad y 2024 me van a dar mi carta de liberación del primer semestre, ya nada más me van a faltar tres meses, pero si vemos los montos a observar a Guanajuato son ínfimos contra otros estados”, comentó.

El mandatario estatal dijo que hace unos días se encontró con el auditor superior de la Federación, David Colmenares, a quien le va a entregar parte de la información de 2024 el 13 de septiembre próximo para las auditorías.

“Lo que me autorizó y por eso fue la reunión es que ya me aceptó los oficios y el 13 de septiembre voy a presentar la información de 2024 y obviamente del primer semestre. Y para cuando me vaya ya me van a tener auditado, sólo me faltan tres meses de auditoría y que la información se está generando, todavía no se acaba el mes", agregó.

El último día en funciones del gobernador de Guanajuato será el próximo 25 de septiembre, casi un mes de distancia.

40 mil mdp menos para Guanajuato

Por otra parte, el mandatario estatal recordó que en estos seis años la federación recortó más de 40 mil millones de pesos del recurso para Guanajuato, pese a las problemáticas de salud que se presentaron como la pandemia.

"Son 40 mil millones de pesos nominativos, es lo que recibió de menos el gobierno estatal en este sexenio, si lo comparamos con el gobierno anterior", añadió.