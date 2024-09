Me quedaré en Guanajuato; no dependo de un cargo público: Alvar Cabeza de Vaca

Alvar Cabeza de Vaca, secretario de Seguridad Pública de Guanajuato, aseguró que después de terminar con su cargo se quedará en el estado y aseguró que por el momento no aspira a ningún cargo público, pues está centrado en su puesto actual hasta el último momento del que aún desempeña.

“No me voy de Guanajuato, soy de León, ahí seguiré, ahí está mi familia que amo demasiado, estoy muy arraigado, tengo mucha raíz en Guanajuato de los dos lados de mi familia, así que me quedo en León, ¿Cuál es el futuro? No me importa ahorita, sé trabajar, no dependo de un puesto público”, dijo en entrevista durante su visita a Irapuato.

Destacó que él no puede calificar su propio trabajo, pues eso es cuestión de la gente a la que sirvió y de la opinión pública, sin embargo, aseguró que se va sin pendientes, pues en materia de seguridad el trabajo se hace diario y hubo resultados.

“Yo no dejo pendientes, el pendiente es de diario, en esta secretaria no hay momento, hora o minuto de descanso, el pendiente va a ser para quien llegue y sé que va a ser así con mucho ahínco, lo que corresponde hacer, lo hicimos de acuerdo con el presupuesto que se nos otorgó”.

Alvar Cabeza de Vaca comentó que ya ha tenido propuestas para continuar en algún cargo, sin embargo, también aseguró que no ha puesto su atención en nada de ello, pues será hasta el 26 de septiembre, cuando haya entregado el cargo, cuando se preocupe por hacer un proyecto laboral.

“Lo que ha habido por ahí que no voy a profundizar, no le he hecho caso, no lo he volteado a ver, soy secretario de Seguridad hasta el último minuto del 25 de septiembre y no me distraigo; atenderé el tiempo a partir del 26 de hacer un proyecto laboral, ver qué quiero hacer y donde quiero estar y me voy contento con la posibilidad de haber servido a Guanajuato en estos años”.

Añadió que confía en que Libia Dennise García Muñoz Ledo, gobernadora electa, traiga al mejor equipo para el estado.

“La conozco bien y no se va a equivocar, va a elegir a los mejores perfiles para Guanajuato, va a escoger los mejores de donde sea, yo no estoy, yo hable con ella, es mi amiga y yo después de dos sexenios de secretario de Seguridad, doy un paso de costado”.

DESTACA TRABAJO CON TODOS LOS NIVELES DE GOBIERNO

Alvar Cabeza de Vaca dijo que nunca va a criticar al Gobierno Federal, pues durante los dos sexenios que estuvo a cargo de la seguridad estatal hizo todo tipo de trabajo de la mano con la Federación, al igual que con cada instancia de los tres niveles.

Destacó que no por nada en el mismo Sistema Nacional de la Secretaria Federal de Seguridad y Protección Ciudadana se encuentra Guanajuato en el primer sitio en materia de prevención, lo cual dista puntualmente del análisis que fue presentado esta semana por Rosa Ícela Rodríguez Velázquez.

“Hemos hecho todos los trabajos con la Federación, puedo decir, de parte de la Secretaria Federal de Seguridad y Protección Ciudadana, dentro del Sistema Nacional, Guanajuato está calificado como el número uno de las 32 entidades por sus procesos de prevención por su estructura de prevención, este diagnóstico no checa con este tipo de conocimientos que la misma secretaría le hace al estado de Guanajuato.

“Y lo he dicho, nunca voy a criticar al Gobierno Federal, pues con los generales de la Sedena, Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República, la coordinación aquí en Guanajuato con Secretaría de Gobierno, Secretaría Local, siempre fue muy bueno, otro tipo de posturas no están en mi cancha”.

Añadió que se debe de analizar mejor este diagnóstico pues la violencia y la delincuencia son multifactoriales y multidimensionales

“Si el diagnóstico concluye que hay una organización que le dicen ‘el yunque’, si concluye que los trabajadores de Guanajuato son adictos todos, si concluye que la pobreza es la causa de la delincuencia, si se llega a esas conclusiones, siento que le falta mucho más análisis al diagnóstico”.