Mayoría de sectores no regresan en junio

Celaya, Gto.- Los sectores industrial automotriz, construcción, minería y campo son los únicos que podrán regresar a laborar a partir del 1 de junio. Ningún otro, dio a conocer Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud del Estado.

“No podemos aperturar si no hay condiciones. Tampoco puede ser bajo su propio riesgo (otros sectores, porque son susceptibles de contagio.





“Únicamente tienen autorización para iniciar actividades la industria automotriz, construcción, minería, campo y construcción. Una vez que demos este paso, tal vez podremos, tal vez, revisar qué otro tipo de actividades podemos escalar”.

Y es que advirtió que el riesgo de no seguir estas recomendaciones es que haya rebrotes del virus.

“Por decreto presidencial empezamos con estas cuatro áreas, pero no otras. A partir de este momento no podrán aperturar (otras actividades)”, insistió durante una videoconferencia de prensa.









Abundó que como en el Estado de Guanajuato no hay “municipios de la esperanza”, es decir, los que no tengan contagios de coronavirus pero tampoco municipios vecinos con contagios, el 1 de junio no podrán abrir todavía: cines, antros, gimnasios, bares. Ni tampoco puede haber festejos de ningún tipo. “No pueden abrir”, advirtió una y otra vez el Secretario de Salud.

Admitió que “es muy difícil de contestar en este momento” una fecha del regreso pleno a las actividades normales. Comentó que “tal vez para noviembre ya se podrán realizar eventos. Y el regreso dependerá de que las personas que no tengan actividades esenciales mantengan la sana distancia”.

Insistió en no deberán salir de casa quienes no tengan actividades esenciales por realizar, por ejemplo, los estudiantes. “Por eso insisto, las personas que no tengan actividades esenciales no deberán salir de casa”.









“Guanajuato está en verde (en un mapa nacional) porque no tenemos una gran cantidad de casos, porque no está saturado el sistema de salud. Pero que no se genere una falsa confianza pensando que ya la libramos, pero hacia allá vamos en los siguientes día”, aclaró.









Guía para regresar al trabajo con Covid-19





Por eso, Daniel Díaz dio a conocer que la Secretaría de Salud Estatal elaboró una Guía para la Reincorporación de los Centros de Trabajo ante el Covid-19, elaborada por la Dirección General de Protección contra Riesgos Sanitarios, que deberán acatar todas las empresas y centros laborales para protección de sus empleados. Las medidas a tomar son las siguientes:

Criterios generales:

-Este retorno deberá estar centrado en la salud y la vida de las personas

-Deberá realizarse de manera ordenada, escalonada y siempre protegiendo a los grupos vulnerables: adultos mayores, mujeres embarazadas, gente con hipertensión, diabetes, enfermedad cardiaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión, insuficiencia renal o hepática.

-Previo al regreso, deberá realizarse una limpieza exhaustiva de los centros de trabajo.

-Hay que limitar la interacción entre las personas con distanciamiento social dentro y fuera del centro de trabajo.

-Implementar las medidas necesarias de prevención.

-Mantenga al personal informado y capacitado sobre protocolos de actuación.

-Implemente medidas en el transporte de mercancías y personal: sanitización, ampliación de horarios y movilidad de grupos reducidos.

-Realice vigilancia del personal que se estará reincorporando.

-Promueva medidas de prevención para la vida cotidiana.

-Se debe contar con un Plan de Contingencia en cada centro de trabajo.

Realice vigilancia del personal que se estará reincorporando.

-Garantice el abasto de productos higiénicos, sanitarios y equipo de protección personal.

- Deberá considerar las recomendaciones y ordenamientos de la

Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Salud,

IMSS, entre otros.





Para el reordenamiento de actividades.



1- Identifique el estado de los recursos humanos, la capacidad por área, los puestos de trabajo indispensables y las actividades prioritarias.





2- Mediante un análisis de procesos considere los cambios de actividades y espacios para continuar con la actividad laboral.





3- Oriente a los trabajadores para realizar diferentes funciones ante posible ausentismo.

Reorganice y alterne los turnos de trabajo para disminuir la concentración de personas en espacios reducidos.

4- Identifique el estado, suministro y proveeduría tanto de recursos materiales como de seguridad en los equipos e instalaciones.





5-Mantenga actividades y tareas a distancia en la manera de lo posible; sobre todo para la capacitación del personal y los empleados que estén catalogados como población de riesgo o vulnerable.