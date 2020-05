'Mata' coronavirus venta de artesanos

Los casi 100 vendedores del Mercado Artesanal confían en que reanudarán actividades comerciales cotidianas en tiempo y forma ante la inminente vuelta a la normalidad, luego del obligado cambio de giro que provocó el cierre temporal de las exposiciones de venta, informó su representante , Mónica Garza.

La representante del mercado artesanal Dulce Nido, señaló que a raíz del cierre de negocios no esenciales y la suspensión de eventos masivos, han trabajado de la mano de Desarrollo Económico y Casa de la Cultura, para la creación un directorio, en el cual se integraron a únicamente 40 artesanos locales.

Sin embargo, dijo, por donde se ha generado una mayor respuesta, es a través de la página de Facebook, donde han puesto sus artículos, para promocionarse.

Además, manifestó que pese a que la mayoría de los artesanos y comerciantes han cambiado de giro para poder sobrevivir, ha sido muy difícil debido a la gran competencia que hay en la venta de artículos como el cubrebocas, gel antibacterial y alimentos.

Asimismo, sobre acceder a alguno de los créditos otorgados por el Gobierno estatal, explicó “ahorita no creo, porque son créditos que pienso no podríamos pagar, ya que al no haber ventas y lugares para trabajar, no se podrían liquidar”.