Masacres ponen a Guanajuato en máximo estado de alerta; Autoridades no pueden bajar la guardia: Román Cifuentes

León, Gto.- El diputado del PAN, Román Cifuentes, dijo que las masacres que se registraron de manera reciente en Guanajuato ponen a la entidad en un estado máximo de alerta y tras ello las autoridades no pueden confiarse ni bajar la guardia.

Local Se necesita un cambio de estrategia y de personas: Morena

El legislador comentó que hace falta más operatividad para combatir la violencia en el estado y una coordinación efectiva en materia preventiva, tras las masacres que se realizaron el fin de semana pasado en Salvatierra y Salamanca donde 15 personas fueron asesinadas.

“Volver a llamar a una coordinación efectiva en el esquema de operación, en el esquema de prevención, pero sobre todo la operatividad que tenemos que garantizar. El estado de Guanajuato venía con un esquema de incidencia a la baja, pero lamentablemente este tipo de picos, este tipo de saltos de noticias lamentables nos hacen regresar a un esquema de máxima alerta en el cual las autoridades no pueden confiar, no pueden bajar la guardia”, dijo.

Cifuentes señaló que desde el Palacio Nacional hay mucho discurso por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pero poca actuación, por lo que pidió que se ejecute una estrategia que ayude al tema.

“Tenemos que ser responsables, hablar con las autoridades y pedir que se refuerce el esquema de seguridad, de prevención, algo se tiene que hacer y generar un esquema mucho más contundente de resultados en favor de los guanajuatenses, no sólo por este problema en Guanajuato sino a nivel nacional de cómo está la problemática”, agregó.

Local La violencia y el crimen organizado no han dejado de estar presentes: Luis Ernesto Ayala

El panista añadió que la situación no sólo es en Guanajuato sino en todo el país como en el Estado de México, Michoacán, Zacatecas como parte de una problemática nacional, por lo que mencionó que la petición es que los elementos de la Guardia Nacional trabajen con inteligencia y no sea un esquema que no dé resultados cuando se presumen más de 120 mil elementos federales repartidos en todo México.