Más de 90% de asociaciones civiles cerrarían con la extinción de Fidesseg: Vidal Berrones

Más del 90% de las asociaciones que son beneficiadas con el recurso del Fideicomiso de Administración e inversión para el Desarrollo social y Seguridad Pública (Fidesseg) se verían obligadas a cerrar si se hace realidad la extinción de esta herramienta, señaló Vidal Berrones Murillo, vocal de gestión de la Asociación Civil Juventud, Arte, Cultura y Música.

Si bien, su asociación es una de las que se han visto beneficiadas por Fidesseg, explicó que en el caso particular de esta, no cerraría, pues ya cuentan con un “plan B” de operaciones, sin embargo no se puede quedar de brazos cruzados sabiendo que más del 90% de las otras 134 asociaciones si se encuentran en peligro sin este recurso, pues más que el beneficio a las asociaciones como tal, existe un costo que afectaría a la población guanajuatenses en general.

“En Juventud, Arte Cultura y Música A.C. hemos sido beneficiados con un proyecto en el 2022, en el 2023 y ahora por finalizar un proyecto en el 2024, con esos recursos se compraron instrumentos musicales, equipo de cómputo, y de oficina para poder operar el Conservatorio de Música Mahler.

“En el conservatorio opera la única orquesta sinfónica que existe hoy en Irapuato, pero que le hacen falta instrumentos y un recinto adecuado para poder tomar esa instrucción artística, de alguna manera en el caso de nuestra asociación no nos afectaría al 100% la desaparición del Fidesseg, porque ya tenemos más o menos un sistema de recuperación de recursos, pero sí nos pega porque de alguna manera con eso se paga nómina”.

La asociación atiende directamente a alrededor de 180 personas, pero detalló que el beneficio va más allá pues generan eventos, dan educación a niños, adolescentes, adultos y adultos mayores en música, personas que en lugar de conducirse a caminos que afectarían su integridad o su salud, están aprendiendo a tocar música y contribuyen a la riqueza cultural local.

“Hay un 95% aproximadamente de asociaciones que tendrían que cerrar y hablamos que de la noche a la mañana se quedan sin recursos para operar, para gasto corriente, para pago de nómina, y pago de una serie de gastos como luz de los locales, en fin, nos parece que no se dieron cuenta de la magnitud del problema que iba a haber porque pensaron que a lo mejor las asociaciones se iban a cruzar de brazos, no nos vamos a cruzar de brazos”.

Señaló que buscarán que diputados vean el costo político y social que dejaría la extinción del Fidesseg y que consideran que cometieron un error al proponer de manera unilateral el desaparecer, cuando para ellos la palabra adecuada según el planteamiento debió ser transformar esta herramienta.

Vidal Berrones aseguró que las asociaciones no se quedaran de brazos cruzados. / Foto: Cortesía Gerardo García

“En la reunión vamos a manejar un formato con diputados, ya no se va a hablar de los beneficiados, se va a hablar de un costo político y social que va a tener la desaparición, ellos no se han imaginado que va a pasar con las personas en un centro que ayuda a gente con las drogas, los van a sacar a la calle, que pasa con una asociación que consigue leche para niños, ¿Dónde la van a conseguir?, ese daño, ese costo político social y en la economía de los guanajuatenses es lo que queremos trabajar con los diputados”.

Dijo que las ONG se encargan de muchos puntos importantes, y que de igual forma que hablarán con diputados también hablarán con el equipo de la gobernadora electa Libia Dennise García Muñoz Ledo pues también les tocará decidir.

Además Vidal Berrones señaló que así como cuando se extinguieron fideicomisos federales al inicio del sexenio en lo cultural, ciencia y otros sectores, y diputados del PAN se manifestaron, ahora se preguntaran lo que está pasando.

▶️ Suscríbete a nuestra edición digital

“Dónde está Juan Carlos Romero que fue el primero que sacó pancartas y se quejó cuando el presidente de la república quitó los fideicomisos ahora, ¿va a sacar las pancartas para esto?, por qué fue de los primeros en decir con todos los diputados del PAN cuando le tocó ser el líder de la fracción, cuando empezó a criticar la desaparición de fideicomisos, ahora que va a hacer cuando los diputados de su partido hicieron esto”.