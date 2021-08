Más de 500 mil pesos costaría reparar la escuela Aguiluchos y Francisco I. Madero

Hasta un monto superior al medio millón de pesos se podría invertir en la reparación del edificio escolar que alberga a la escuela Aguiluchos y Francisco I. Madero, señaló el jefe del Sector 506, Rodolfo García Gonzáles.

Rodolfo García Gonzáles, jefe del Sector 506.

“A groso modo estimamos entre medio millón de pesos y 600 mil pesos lo que se puede invertir en las reparaciones que se tienen que hacer para poner la escuela en condiciones de recibir a los niños, porque es la prioridad, velar por su salud y su bienestar. En este momento no tenemos agua, no hay electricidad, entonces tenemos que atender esas necesidades primarias para poder recibir a nuestros alumnos que son la prioridad en la escuela, porque los maestros no debemos a ellos”, dijo.

Luego de los actos vandálicos y robos cometidos en la escuela, el jefe de sector señaló que por el momento no cuentan con el recurso ni con el apoyo suficiente para subsanar la situación, por ello se han dado a la tarea de tocar puertas y solicitar el apoyo.

“Aquí, los padres de familia se han caracterizado por ser muy solidarios con la escuela, siempre cooperan participan en la solución de los problemas, ya se ha platicado con ellos y se cuenta con la buena disposición, pero se requiere que el gobierno y otras instancias ayuden con más elementos para poder resolver nuestro problema; yo creo que esta unidad escolar no estaría lista para arrancar el próximo 30 de agosto a menos que se implemente un plan de acción muy enérgico y con todos los recursos necesarios, pero de momento no lo percibimos”.

Finalmente Rodolfo García Gonzáles refirió que en el Sector 506 son dos escuelas más las que se encuentran en situación similar, se trata del edificio que alberga a las escuelas José Torres Landa y 5 de Mayo, ubicadas en la comunidad Loma de San Antonio.