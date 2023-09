Más de 300 millones de pesos de prerrogativas para partidos políticos

GUANAJUATO, Gto. (OEM-Informex).- Un total de 312 millones 289 mil 963 pesos con 99 centavos es el financiamiento público al que tendrán derecho de ejercer los partidos políticos en el estado de Guanajuato durante el 2024.

Lo anterior fue aprobado por unanimidad por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) en sesión extraordinaria, en donde se establecieron los montos de recursos a ejercer por los siete institutos políticos en la entidad, tanto en actividades ordinarias, asi como gastos de campaña y actividades específicas.

Más de 100 millones de pesos se ejercerán en campañas electorales.

En ese sentido, los tres grandes rubros a distribuir el recurso corresponden: Actividades ordinarias permanentes a ejercer 201,477,396.12; Gastos de campaña por 104,768,245.98; Actividades específicas como entidades de interés público de 6,044,321.88 que en total suman 312,289,963.99.

En tanto, el Partido del Trabajo y Partido de la Revolución Democrática (PRD) que no lograron la votación minima requerida del 3% en el pasado proceso electoral del 2021, no recibirán financiamiento para actividades ordinarias, sin embargo con el propósito de garantizar una contienda electoral equitativa, se autorizó dos millones 14 mil pesos para cada uno en lo correspondiente a gastos de campaña.

Al respecto, la Consejera electoral, Sandra Prieto de León, expresó que "es importante mencionar que, de conformidad con el principio de equidad referido en la sentencia SUP-JRC-4/2017 y sus acumulados, así como en el expediente TEEG-REV02/2017 y su acumulado, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido del Trabajo (PT) serán considerados como partidos de nuevo registro con derecho a financiamiento para gastos de campaña, en tanto que, los partidos en mención conservan su registro a nivel nacional y, por tanto, están en posibilidad de participar en la elección local. No omito señalar que los institutos políticos en mención solo recibirán financiamiento para gastos de campaña, no así para actividades ordinarias y específicas, ello debido a que no obtuvieron el 3% de la votación válida emitida en el pasado proceso electoral local", detalló.

En ese contexto, lo correspondiente a financiamiento público al que tienen derecho cada partido político es el siguiente:

Partido Acción Nacional (PAN) 116,598,330.18

Partido Verde Ecologista de México (PVEM) 34,638,166.89

Movimiento Ciudadano (MC) 33,377,082.00

Morena 77,827,076.22

De igual forma el financiamiento para gastos de campaña del conjunto de candidaturas independientes para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024 es de dos millones 014 mil 773 pesos, mismo que será distribuido de conformidad con lo señalado en el artículo 334 de la ley electoral local y de acuerdo con el número de candidaturas independientes que obtengan, en su momento, el registro.

En otro punto del orden del día, se ratificó a la Unidad Técnica de Sistemas de Información y Telecomunicaciones de la Junta Estatal Ejecutiva del IEEG como la instancia interna responsable de coordinar el desarrollo de las actividades del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024.

Además de que se designó a la Coordinación de Prerrogativas y Partidos Políticos como la instancia interna responsable de coordinar el Sistema para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024. Dicha Coordinación tendrá a su cargo la elaboración del plan de trabajo para la implementación del sistema mencionado y los procesos asociados, mismo que será presentado ante la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos y en su caso, aprobado por ésta en el mes de septiembre de 2023.

Finalmente se aprobó el modelo de convenio tipo para establecer las bases generales de colaboración para el diseño e implementación de acciones de promoción, atención y prevención para erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género (VPcMRG), y el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres; con ello se autorizó a la presidenta del Consejo General, Brenda Canchola la suscripción con los municipios del estado de Guanajuato.