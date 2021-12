Mas de 3.3 millones de niños forman parte de la mano de obra infantil

Ricardo Bucio Mújica, presidente ejecutivo del Centro Mexicano para la Filantropia (Cemefi), dijo que en México más de 3.3 millones de niños forman parte de la mano de obra infantil, por lo que pidió a las autoridades trabajar en la detección de compañías que permiten ese tipo de prácticas y que enfrenten a la ley.

Manifestó que Cemefi está trabajando junto con la organización Save the Children en acciones de promoción para evitar el trabajo infantil y dijo que buscan ser la institución que impulse y haga valer la protección de los niños y evitar que trabajen de forma ilícita para las empresas.

Dijo que las empresas deben pedir garantías a quienes les proveen de insumos de que en sus compañías no existe mano de obra infantil, ya que en ocasiones no se conoce que son menores de edad quienes realizan ese trabajo.

“Estamos diseñando y trabajando para evitar el trabajo infantil y estamos viendo incluso certificaciones que hay en ese sentido en otros lugares del mundo y junto con Save the Children que es la organización de protección de niñez mas grande del mundo y es un mecanismo para ayudar a las empresas a detectar el trabajo infantil que haya en sus cadenas de proveeduría no aceptarlo y poder pedir garantías a quienes proveen de insumos de que no existe mano de obra infantil detrás”.

Destacó que las empresas que permiten la mano de obra infantil están violando la Constitución por lo cual deben enfrentar a la ley, ya que ahí se establece que las personas pueden trabajar a partir de los 15 años de edad, sin embargo, debe ser en horarios recortados y bajo condiciones de seguridad.

Refirió que en el país no hay inspectores laborales suficientes para llevar a cabo labores de supervisión en cada una de las empresas y vigilar las empresas de diversos sectores como minero, agrícola o ganadero y es por ello que existe una cifra elevada de mano de obra infantil.

“No hay inspectores laborales suficientes que puedan supervisar cada una de las empresas y cada uno de los sectores minero, agrícola, ganadero, etc. y por eso tenemos tanto trabajo infantil y la falta de sanciones porque no tenemos capacidad de inspección”.