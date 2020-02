Más de 100 jinetes en tradicional cabalgata

Aproximadamente más de 100 jinetes se congregaron en el atrio de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, los cuales iniciaron su recorrido desde la catedral de la ciudad de Irapuato hasta la comunidad de Valtierrilla y la cual culminó con una eucaristía.

Con esta cabalgata se contabilizan siete desde que se comenzó a realizar el padre Juan Manuel García, en el año de 2013, y en la cual cada año va en aumento, en el número de participantes, pues en un principio solo que contaba con la presencia de poco menos de 100 cabalgadores los que comenzaron con esta tradición, además de los jinetes también se contó con la presencia de más de 100 peregrinos que acompañaron la cabalga durante su recorrido por la comunidad.

Para quienes tienen una participación en esta actividad, la cabalgata se ha convertido en un símbolo de amor para los que participan en ella, pues más de alguno ha realizado una manda al patrón de la comunidad.

“A mí siempre me han gustado los caballos, pero me gusta participar en esta cabalgata porque a mi mamá le había diagnosticado artritis los doctores, pero ellos decían que no volvería a caminar, cosa que a mi madre la puso muy triste y deprimida pues no se imagina toda una vida postrada en una cama, por lo que le pedí a San Bernabé por su recuperación y poco a poco fue recuperando las fuerzas, desde entonces yo le prometí hacer el recorrido en mi caballo desde Irapuato hasta Valtierrilla, hasta que Dios me preste vida como un signo de agradecimiento”, dijo Ángel Galindo.

Esta tradición también se realiza en honor a todas las personas que perdieron su vida durante la persecución de sacerdotes suscitada en los años 1926 a 1929 durante la llamada guerra Cristera.