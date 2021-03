Mariela, primer vacunada en UMAPS Lázaro Cárdenas

Mariela, de 73 años, fue la primer persona en recibir la vacuna Anticovid-19 en el UMAPS Lázaro Cárdenas, agradecida con Dios y con los médicos hoy se siente protegida para continuar con su vida.

“Le doy gracias a la vida. Me siento perfectamente bien porque ya me vacunaron, me siento tranquila, a gusto, estuve esperando tanto tiempo”, dijo.

Durante un año, Mariela permaneció en aislamiento social sin haber salido a ningún lugar y recibiendo sólo visitas aisladas de sus familiares, sin embargo hoy la esperanza regresó a ella.

Los hijos de Mariela llegaron desde las 17:00 horas de este jueves para que ella pudiera recibir la vacuna, fue así como 17 horas después se convirtió en la primer persona en ser vacunada en esta unidad médica.