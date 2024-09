María José, la niña que lleva 14 años desaparecida; se le vio por última vez en Salamanca y Netflix filmará documental

María José Monroy Enciso es una niña que fue robada a su madre en 2010 en el Estado de México, a 14 años de su desaparición, el último rastro que se tuvo de ella fue en el mismo año cuando fue entregada a una mujer en la Central de Autobuses de Salamanca.

Este 2024 Netflix México filmará una serie documental que relatará el camino que su madre Maribel Enciso tuvo que recorrer desde la revictimización y la falta de acceso a verdad y justicia, pues, aunque el responsable se encuentra ya tras las rejas cumpliendo una condena, nunca dijo cuál fue el paradero de María José, situación que no es exclusiva de este caso, sino que actualmente se conocen varios casos de condenas a plagiarios, mismos que nunca han revelado el paradero de sus víctimas.

La asociación Manisco World, brindó el apoyo a Maribel Enciso para que el caso de su hija se conozca también en el continente europeo, Virginia Melissa Adamo, representante de la asociación destacó la importancia de que se conozca el caso de María José en todo el mundo, que vean la fotografía de progresión de edad que hicieron para que si conocen a alguien que pueda ser María José lo notifiquen de inmediato para que pueda reencontrarse con su familia.

Maribel Enciso recordó que aquel día se encontraba en su lugar de trabajo cuando un hombre la atacó de manera que ella estuvo debatiéndose entre la vida y la muerte durante mucho tiempo, tiempo que su hija no fue buscada, con la falta de herramientas como la Alerta Amber, Maribel fue revictimizada, recibió poco apoyo inmediato.

“Fue el 21 de septiembre en Tecámac con extrema violencia, en una óptica, un consultorio que había emprendido, cuando una persona me atacó con un arma en el cuello y caí herida, él aprovechó para tomar a María José y salió del consultorio, me debatí entre la vida y la muerte y solo mi familia la buscó ese tiempo”.

Dijo que su hija cuenta con una marca de nacimiento de color oscuro en la mano, además la progresión de edad pretende que la gente pueda ver cómo luciría ahora a sus 14 años, pues nunca la ha dejado de buscar, pese a que pareciera que las autoridades en todo el país ya la olvidaron.

“Desafortunadamente, el Estado Mexicano la ha olvidado, pero nosotros no, fuimos revictimizados por autoridades, hubo violaciones a nuestros derechos, no había Alerta Amber, no se activó ningún protocolo”.

Aunque el responsable de llevarse a María José fue detenido días después del hecho, hasta la fecha el paradero de María José es desconocido, pues el detenido aseguró que la privó de la vida, sin embargo Maribel dijo que ella tiene pruebas de que no fue así y que ella se encuentra viva.

“En octubre días después detienen al tipo Geyser N. que está en el penal de Texcoco y cumple una sentencia de 83 años de prisión, sin embargo todo este tiempo no ha querido hablar con la verdad y decir donde se encuentra mi hija, mencionó que la privó de la vida, sin embargo tenemos pruebas de análisis de contexto en las que nos están refiriendo que es víctima de trata de personas con fines de adopción ilegal”.

Y es que un hombre aseguró haber visto a Geyser N. en compañía de la niña en la central de autobuses de Salamanca, y al revisar las cámaras de esta instalación vieron cómo entregó a la niña a una mujer robusta, a partir de eso, no se tuvieron más pistas.

Maribel recalcó que está decepcionada de las autoridades, pues a lo largo de los últimos 14 años ha recibido mayor apoyo de la sociedad, de las asociaciones que de ellos y actualmente, las autoridades están rebasadas por la desaparición.

“Las autoridades están rebasadas en desapariciones, para ellos quizá María José es una niña más, como otros que han desaparecido, estoy decepcionada de las autoridades mexicanas, he recibido más apoyo de la sociedad, comunidad, organizaciones, sin embargo no paramos la búsqueda, no vamos a parar hasta encontrarla, el proyecto de la serie para mí es una esperanza porque sé que vamos a llegar a otras personas”.

Se espera que en octubre inicien las grabaciones de esta serie, para que esta pueda ser estrenada en el 15 aniversario de la desaparición de María José, mientras tanto la representante de Manisco World, invitó a la gente a conocer la historia y en caso de que sepan algo sobre María José, no duden en contactarse a la página de Facebook Buscando a María José Monroy Enciso o a las redes sociales de Manisco World.

Actualmente existe una recompensa para quien otorgue informes fidedignos de dónde está María José, un millón y medio de pesos más un millón y medio de pesos para quien entregue a los demás responsables del hecho.