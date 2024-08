Rapero Salmantino “Colérico” Rojas busca apoyo para competir en León

Marco Antonio “Colerico” Rojas busca el apoyo de la ciudadanía para participar en un evento de música de rap que se llevará a cabo en el vecino municipio de León, dentro de la categoría en donde el salmantino está participando es la de Rapero del Año.

“Pido el apoyo de la ciudadanía salmantina, ya que estaré representando al municipio de Salamanca en el parque Hidalgo, en León Guanajuato, Desde el 2021 estamos en este ámbito del rap. Mi personaje de rapero salió por medio de un temperamento de enojo, de furia y todo esto lo plasmo en mis canciones por medio de sentimientos humanos. A Veces uno está inconforme con la sociedad y su forma de vivir o diversas situaciones, lo que hace que uno se estresa y todo esto lo plasmo en mis canciones”, comentó Marco “Colérico”.

Fue a través de un grupo de redes sociales en donde este talento salmantino solicitó el apoyo de la población, en donde se estará enfrentando a raperos de gran talento en el municipio de León, el cual se llevará a cabo el día 29 de septiembre en su primera edición.

“Le agradezco a toda la gente que nos ha estado apoyando en este evento, pero de todos modos le pido el apoyo a Salamanca y a toda la región. En este concurso hay varios raperos, en donde la mayoría son de locales (de León), hay varios fuertes y hay varias agrupaciones, creo que en total somos como 28 raperos y estoy compitiendo con los raperos que la están rompiendo en León y ahora si que le pido el apoyo a la ciudadanía para poder dejar en alto el nombre de Salamanca en alto”, señaló.

A lo largo de la trayectoria que tiene el “colérico” ha sido la canción de Pánico, la cual se la dedicó a su madre, Dicha canción habla al respecto de cómo tocó fondo y pudo salir adelante.

“La canción de Pánico, que fue la primera que hice, es una de las que más me ha marcado. Esa canción salió por medio de una reunión entre amigos quienes me dijeron que me animara a improvisar y a escribir. Y esta canción me marcó por esta situación y además porque también se la dedico a mi madre que ya está descansando, ella no me alcanzó a ver en la etapa del rap y tampoco en la perdición. Caí en las drogas y gracias a que conocí la música logré salir adelante y quiero demostrar eso, si yo puedo los demás pueden y tratar de sacar a gente que tiene este talento. Nunca es tarde para empezar”, explicó.

De igual manera invitó a la ciudadanía a expresar su talento de alguna manera, y no dejarse llevar por los malos comentarios que pudieran surgir por medio de la misma ciudadanía salmantina.

▶️ Suscríbete a nuestra edición digital

“Para mi el rap es un sentimiento, es una represión y sentimiento que tiene dentro y cuando uno lo expresa, uno se siente aliviado, a mi la música me ayudó de salir de todo esto. Si bien mi música habla de eso, pero es porque yo lo viví pero también hay canciones de rap que son conscientes. Yo les puedo decir a la gente que si tienen la espinita de cantar, que lo hagan, no se repriman. Ya habrá el momento en donde uno cambia su manera de vivir, a mi lo que me ayudó fue la música para salir del hoyo”, concluyó.