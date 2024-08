Marcha pacífica en Salamanca en memoria de víctimas de desaparición forzada

Dentro del marco del día intencional de las víctimas de desaparición forzada, el colectivo de Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, llevó a cabo una marcha pacífica en memoria a sus familiares recorriendo las principales calles de la ciudad concluyendo con una misa en el santuario Diocesano del Señor del Hospital.

“Somos más de 280 familias las que conformamos el colectivo de Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos; y otro año más llegamos con altas y bajas, algunos días bien y otros días con la capa caída. Pero siempre es lo mismo, esto solamente es no quitarnos del caminito y seguirle con los hallazgos que algunos de ellos son reservados y señal de que nuestro colectivo y brigada sigue funcionando”, señaló Alma Lilia Tapia, Vocera del Colectivo de Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos.

Cerca de 100 personas fueron las que participaron en la marcha pacífica llevada a cabo por parte de el colectivo de Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, en donde a lo largo de su recorrido clamaban a una sola voz “Vivos se los llevaron, Vivos los Queremos”; “¿Porqué los Buscamos?, ¡Porque los queremos!”.

“Este es el día en donde los conmemoramos, no es un festejo porque todavía tenemos muchos desaparecidos, tanto en el estado como en todo el país. Todos somos una familia que envolvemos una historia y todos estamos en la lucha de querer encontrar a nuestros seres queridos, y esto es una manera de manifestarnos y alzar la voz para que no se les olvide que hay muchos desaparecidos todavía; Ahorita en este mes se han extraviado ocho mujeres en donde solamente una de ella ha sido localizada con vida y de ahí no sabemos nada”, expresó.

El recorrido que tuvieron a cabo los integrantes del colectivo fue desde la colonia Bellavista en donde recorrieron las principales calles de la ciudad, hasta llegar al Santuario Diocesano del Señor del Hospital; “durante todo este trayecto tendremos una exhibición de todo el material que han hecho las compañeras en los diversos talleres a los que asistimos como sus bordados, tejidos y todo lo que han hecho referente al mismo tema”, indicó la vocera del colectivo de Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos.

A su llegada al primer cuadro de la ciudad, acudieron al Santuario Diocesano en donde se ofició una misa especial para las víctimas de Desaparición Forzada. “Posterior a la misa realizaremos el pase de lista por todos nuestros seres queridos que han sido víctimas de la desaparición forzada además de que soltaremos nuestros globos en memoria de nuestros hijos, esposos, hermanos y demás familiares”.

Alma Lilia Tapia, manifestó que en el caso de su compañera Lorenza Cano “Nos encontramos en un pozo que nos ha costado trabajo, casi desde el inicio, por los mensajes que mandaban y por lo que arrojan las investigaciones y lo que nos mostraron perdimos las esperanzas de poder encontrarla con vida; nosotras vamos a continuar con nuestra lucha y búsqueda de todos nuestros desaparecidos; en este año hemos encontrado cuatro positivos con vida de las jóvenes que se han encontrado y dos hombres. En lo que va del año sí hemos encontrado alrededor de 30 personas que se han entregado sin vida”, concluyó la vocera.