Mantine jurisdicción sanitaria realización de pruebas de Covid-19

Con la llegada de la quinta oleada de covid-19 las pruebas en la ciudad se han incrementado, tan solo en la Jurisdicción Sanitaria V se realizan alrededor de 100, sumadas a la demanda que se tiene en instituciones como el IMSS e ISSSTE, en donde Salamanca cuenta actualmente con un 40% de positividad.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria V, Juan Jesús Martínez García, señaló que en dos años de pandemia han realizado más de 76 mil pruebas covid-19 , lo que refleja el trabajo efectuado por las instituciones de Salud en los seis municipios que conforman la jurisdicción, por lo que la realización de pruebas PCR se mantiene de manera permanente.

Señaló que desde hace unas semanas los contagios de Covid- 19 pasaron de registrar 0 a 10 casos diarios a 50 infecciones, esto dijo también, se debió a que la población comenzó a bajar la guardia en el uso del cubrebocas y el resto de las medidas sanitarias.

“No hemos dejado de realizar pruebas de covid-19 desde 2020 que comenzó la pandemia y a la fecha no hemos parado, nos encontramos en un una quinta ola y por eso, es importante invitar a la ciudadanía a que no bajen la guardia, porque aunque ya se han aplicados vacunas a un gran número de la población y han sido efectivas, pues no tenemos hospitalizaciones graves, también es importante aclarar que estas no impiden el contagio”, explicó.

Previo a la quinta oleada, las pruebas que se efectuaban eran mínimas e iban de 0 a 10, tan es así que durante ese periodo se realizaron muestreos aleatorios en comunidades, colonias, escuelas a fin de conocer la manera en como circulaba el virus.

En Guanajuato actualmente se cuenta con 309 mil 734 casos de covid-19 registrados, de los cuales lo largo de dos años, 15 mil 115 han perdido la vida, 380 mil 885 casos recuperados, 309 mil 053 de transmisión comunitaria y se han aplicado 9 millones 808 mil 173vacunas a adultos mayores, adultos, jóvenes y adolescentes de la ciudad.

De acuerdo a la secretaría de salud de Guanajuato, la quinta oleada de contagios se derivó de la llegada de las nuevas variantes de omicrón, BA5 y BA2.12.1,por lo que aunque se presenta con una mayor intensidad, recomendaron mantener las medidas sanitarias para evitar repuntes y ocasionar la saturación de hospitales en todo el Estado Guanajuato.