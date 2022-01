Mantienen candidatos al STPRM señalamientos sobre irregularidades

Aunado a que trabajadores petroleros dieron a conocer intentos de coacción del voto a favor de algunos candidatos a la Secretaría General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM); los candidatos han aprovechado el espacio brindado por el Gobierno Federal, para señalar el hostigamiento y persecución por parte de algunos personajes, además de señalar las irregularidades de la candidatura de Ricardo Aldana, al ser señalado como trabajador de confianza y no sindicalizado lo que a decir de ellos demerita su candidatura.





Hasta este jueves se presentaron 20 de los 25 aspirantes a la Secretaría General.





Ante ello, la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján, explicó a detalle el mecanismo para denunciar irregularidades ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Federal, también dio a conocer que la STPS, podría sancionar a líderes sindicales o trabajadores de Petróleos Mexicanos que estén evitando que sus compañeros puedan votar vía electrónica o vía telefónica y con ello dio inicio a las exposiciones de los candidatos a encabezar la Secretaría General del STPRM.





Continúa la pasarela

En este sentido, la mañana de este jueves dentro de la conferencia mañanera, Fred Antonio Navarro López, además de destacar sus propuestas para dirigir la Secretaría General del STPRM, denunció acoso de exfuncionarios sindicales actuales y carencias dentro del sector petrolero, culpa de gobiernos anteriores.

“¿Por qué querer ser o por qué buscar ser secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana? (…) por el hartazgo que existe entre el gremio petrolero de tanto acoso, de tanta represión que existe dentro del sindicato (…) precisamente porque hemos sufrido todos los trabajadores petroleros siempre acoso de los exfuncionarios o funcionarios sindicales actuales. Creemos que podemos rescatar nuestro sindicato, creemos ahorita que gracias al nuevo gobierno que ha venido apoyando la reforma y que podemos ahorita nosotros apoyar para rescatar nuestro sindicato”, externó.





Las campañas concluirán este sábado 29 de enero.





Cecilia Margarita Sánchez García, denunció persecución y acoso a sus derecho laborales en más de una ocasión, por lo que su candidatura se basa en la honestidad y la verdadera lucha de los derechos de los trabajadores.

“En 1997 me quitaron mi plaza por tercera vez y decidí demandar. Fueron ocho años de insultos y humillaciones solo por pelear mis derechos. Cuando gané mi demanda me dediqué a asesorar a todos los compañeros que se acercaban a mí y que no tenían herramientas para poder pelear por sus derechos (…) fui bloqueada y acosada por la empresa y sindicato por ser una trabajadora que estaba en un partido contrario a sus intereses, porque ambos son priistas”.





César Pecero Lozano, se comprometió a estableceremos una estrecha comunicación con las autoridades del gobierno federal y con Petróleos Mexicanos donde deberá prevalecer el diálogo y la concertación como vía de solución en las relaciones laborales.





La Secretaria del Trabajo y Previsión Social detalló el mecanismo para denunciar irregularidades.





“Mi compromiso con las y los trabajadores: respeto absoluto a sus derechos estatutarios y contractuales; nunca más la venta de fichas y plazas de trabajo. Justicia a las trabajadoras y a los trabajadores transitorios y a los hijos de los trabajadores; nunca más un solo trabajador transitorio con más de 20 años de antigüedad mendingando por un contrato de trabajo. La transparencia y rendición de cuentas serán una práctica prioritaria y permanente durante mi gestión”.





Jesús Ortega Ramírez, refirió que solicitará al gobierno federal y a Pemex la reconstrucción hospitalaria en las áreas de quirófanos con equipo de primera generación, medicamentos de patente y se habiliten aparatos en todos los hospitales para que se realicen los estudios necesarios de radiografías, tomografías de nueva tecnología magnéticas, ultrasonido, cirugías, etcétera.

“Conozco la situación que están pasando ahora, que les están violentando sus derechos contractuales a todos los trabajadores de Pemex, pero eso se terminó y unidos venceremos, ya no habrá más caciques sindicales, manifiesten su apoyo sin temor (…) Pemex saldrá adelante estando todos unidos en la transformación sindical que se necesita en México. Estaremos unidos en la democracia sindical, trabajaremos juntos nuestros derechos contractuales y sindicales”.





Rubí Quintanilla Rincón, dijo que ante el gran deseo de realizar una transformación y renovación sindical, que favorezca a la clase trabajadora, se regirá siempre con valores como la honestidad, la honradez y la lealtad, para obtener para toda la clase trabajadora el respeto en sus derechos laborales.





Este lunes se realizará la jornada de elección.





“Veo en mi participación de estas elecciones para la secretaria nacional la oportunidad de dar un giro dentro del sindicato hacia una verdadera democracia, ya que se ha desvirtuado el objetivo principal del mismo, el cual es proteger y administrar los derechos laborales de todos los trabajadores”.





El otro señalamiento

Por su parte, María Cristina Alonso García, el pasado lunes 24 de enero externó en su participación; “esta persona que está aquí, que no merece que ni mencione su nombre, ¿con qué calidad mora? Al igual que otros comisionados y actores políticos que, abusando de la posición que ocupan, nos quieren dejar en total desventaja a nosotros los verdaderos trabajadores, cómo se atreven a querer representarnos, si fueron ellos quienes traicionaron a México y a los petroleros. Son unos traidores.

Esos proyectos están camuflajeados para darle continuidad a la corrupción de Carlos Romero Deschamps”.





De esta manera, este viernes se presentará el último grupo de cinco candidatos en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, dando por concluida la pasarela de los 25 candidatos y prácticamente el cierre a sus campañas este sábado 29, de cara a la jornada de elección el próximo lunes.