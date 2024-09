Mandatario salmantino espera no se repitan malas prácticas

Que hagan un buen papel y se pongan la camiseta de Salamanca, es lo que espera el presidente municipal César Prieto de quienes formarán parte del gabinete del nuevo Gobierno del Estado, en la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) y el Instituto Estatal de Capacitación (IECA), además de que cumplan con el compromiso que adquieren con la ciudadanía.

"Espero que como salmantinos también se pongan la camiseta de Salamanca y si en la medida de lo posible ellos pueden apoyarnos para que venga apoyo para nuestro municipio, pues sería muy importante y sé que son personas que tienen la capacidad y espero también que hagan un buen papel", respondió el edil al ser cuestionado sobre las expectativas que tiene de los salmantinos que integran el gabinete de la Gobernadora electa.

En este contexto, César Prieto declaró que también espera que no se repitan "malas prácticas" de la administración, al recordar que durante seis años Salamanca no recibió los recursos que le correspondían en materia de obra pública y que en realidad sea un nuevo comienzo.

"Lamentablemente esta administración de los seis años de Diego Sinhue, pues no favorecieron a Salamanca y están los números, no es que yo lo diga por un tema político, ahí están los números respecto a la inversión que vino para Salamanca, el recurso para para obra pública que no se dio para Salamanca, pero pues lo más importante es que si en realidad haya un nuevo comienzo, esperemos que no repitan las malas prácticas de la administración pasada", indicó.

Yo el mandatario salmantino deseo que las nuevas autoridades en el estado realicen un buen trabajo y cumplan con el compromiso que obtuvieron con la ciudadanía, para lograr los objetivos que se tienen de mejorar Guanajuato

"Como servidores públicos, como autoridades electas en este caso pues lo que más se desea es que hagan un buen trabajo, que cumplan con el compromiso que tuvieron con la ciudadanía y que den lo mejor de sí, para poder lograr los objetivos que se tienen de mejorar Guanajuato y pues no tengo nada más que decir, más que desearle éxito a las próximas administraciones municipales y también a la estatal", concluyó.

Karina Padilla Ávila y Salomón Ceballos Ochoa fueron llamados para integrarse a la PAOT e IECA respectivamente.