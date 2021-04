Mamás acuden a vacunar a sus hijos

Luego de varios meses de desabasto, madres de familia hacen fila a las afueras del Caises de la avenida Valle de Santiago para vacunar a los bebés con el biológico BCG.

Tenía varios años de escasez en el estado.

Se trata de la vacuna BCG contra la tuberculosis que se aplica a los recién nacidos y la cual tenía varios años de escasez en el estado, lo que provocó que no sólo bebés tuvieran incompleto el esquema de vacunación sino que también niños de entre uno y dos años.

Madres de familia refirieron estar haciendo fila desde antes de las seis de la mañana, pues la espera para la vacuna había sido larga y no querían que sus infantes perdieran la oportunidad de recibir el biológico, por lo que prefirieron formarse para garantizar la aplicación.

María dijo que “estoy aquí desde muy temprano, ya había acudido al IMSS pero me dijeron que no contaban con la vacuna, estoy esperando que ahora sí puedan vacunar a mi bebé que tiene cuatro meses”, dijo.

“Mi niña tiene un año en todo este tiempo no había podido conseguir la vacuna, por eso decidí venir a formarme, no quiero que se vaya agotar y que mi hija no la alcance”, refirió una madre de familia.

En este sentido, la Jurisdicción Sanitaria V informó que a Salamanca llegaron tres mil 500 vacunas BCG y los horarios para la vacunación serán de lunes a viernes de 8:00 a 19:00 horas por lo que los interesados podrán acudir en este horario para evitar aglomeraciones.