Malú y Marcelino en la lista para contender por la gubernatura de Guanajuato

León, Gto.- La senadora Malú Mícher y el abogado Jorge Marcelino Trejo, están en la lista para la búsqueda de la precandidatura de Morena para contender por la gubernatura de Guanajuato en el 2024.

Así lo informaron la mañana de este martes durante el evento Con Marcelo Sí Guanajuato, realizado en León en apoyo a Marcelo Ebrard y a su carrera política.

Jorge Marcelino aseguró que la propuesta ya la recibió, pero que lo va a pensar ya que por el momento aún no son los tiempos políticos para tomar esas determinaciones.

"Para el estado claro que me han invitado para participar igual que a Malú como candidato a gobernador, yo puedo participar más adelante en actividades que puedan llevar al estado a cambiar, a ser diferente, yo lo voy a pensar, ahorita no creo que sea el momento ni son los momentos políticos, ni podemos hablar un lenguaje porque somos respetuosos de la ley a diferencia, no podemos hacer actos donde yo pueda decir que quiero participar en una posición como ser actor político en algo", comentó.

Foto: Francisco Meza | El Sol de León

Si bien la senadora de Morena Martha Lucía Malú Mícher ya había descartado la posibilidad de contender por dicho puesto de elección popular y había dejado claro a la prensa que no tenía interés por ser gobernadora, este día dijo que no descartó la posibilidad.

Aunque detalló que no es una cuestión personal y que, aunque tenga el interés hay muchos factores alrededor de la situación que se puede definir por medio de encuestas.

Foto: Francisco Meza | El Sol de León

"El tema de la gubernatura no es una decisión personal, es una decisión colectiva, es una decisión que se tiene que tomar entre todas y todos, imagínese usted que de pronto diga que 'sí quiero participar', es una decisión, primero tiene que ser una encuesta, primero tiene que decidirse si es hombre o mujer, son muchos factores, que yo digo no me descarto no dice gran cosa porque hay muchos factores alrededor de esa decisión", dijo.

Sin embargo la senadora sí se fue contra el fiscal de Guanajuato luego de que Carlos Zamarripa se cuestionarse porque habría retirarse del puesto, en este sentido, Micher, le sacó una serie de cuestiones de inseguridad y dijo que desde esta perspectiva la ciudadanía debe cuestionarse quién será el candidato o candidata a la gubernatura de Guanajuato.