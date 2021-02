Mala calidad del aire por diversos factores

El uso de combustóleo en la termoeléctrica de Salamanca no fue el único factor que propició la mala calidad del aire en los últimos días, manifestó el presidente del patronato para el Monitoreo de la Calidad del Aire de Guanajuato, Joel Izaguirre Berlín.

Diferentes factores se conjugaron para llegar a la mala calidad del aire, no sólo el combustóleo.

El presidente del patronato estatal detalló que fueron diferentes factores los que se conjugaron para llegar a la mala calidad del aire que ha presentado Salamanca y otros municipios del corredor industrial, no solo el uso de combustóleo.

“La dirección del viento, en días pasados, venía de Irapuato a Celaya y las estaciones de medición no estaban midiendo para nada emisiones de la zona industrial, lo que están midiendo son partículas. Tenemos situaciones mezcladas, clima, ya no queman esquilmo los agricultores pero preparan la tierra para sembrar y esto también afecta, hay quema de lotes baldíos y factores de esta naturaleza que no están ligados a la zona industrial, pero están determinando también una mala calidad del aire”, dijo.

Explicó que de acuerdo a los datos arrojados por las mediciones del aire en los últimos días, sólo el viernes se dispararon los niveles de dióxido de azufre que fue el día de arranque de la planta de CFE por lo que la mala calidad en el aire no ha sido al 100 % causa del combustóleo.

Ante esto, destacó la importancia de revisar los datos en la calidad del aire pues la afectaciones atmosféricas han sido también por partículas PM10 y PM 2.5 y la dirección del viento de acuerdo a las estaciones están indicando que no han afectado a la ciudad, ya que el viento ha estado con dirección a Celaya y a quienes están afectando con las emisiones es a colonias y comunidades como El Divisador y Cerro Gordo que se ubican del lado oriente del municipio.

Explicó que la caída de hollín en algunas colonias sí puede deberse a la quema de combustóleo y se trata de partículas grandes, por esa razón caen en zonas próximas a la empresa.

Manifestó que los picos más altos en los índices de contaminación se dan en la madrugada cuando la temperatura es más baja y se da la llamada inversión térmica que evita que los contaminantes se eleven.

Ante la problemática ambiental generada por los altos índices de contaminación, Joel Izaguirre Berlín señaló que es imprescindible que la ciudadanía sea consciente, ya que no solo la industria genera contaminación.

“La consciencia la tenemos que trabajar desde el propietario de un lote baldío que no lo limpia, estamos en una época que se dio también el fenómeno de la sequía porque las lluvias no fueron cercanas a las que normalmente se presentan, la verificación vehicular es importante, la actividad agrícola que es difícil de detenerse y hasta las calles sin pavimentar que es lo que toca a las autoridades también contribuye a la contaminación atmosférica”, finalizó.