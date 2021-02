Maestros dispuestos a no reanudar clases

Maestros integrantes de la asociación civil Misión Rescate México pidieron a los directivos de escuelas calma y prudencia, pues señalaron que aún no hay condiciones para un regreso presencial a clases; incluso, señalaron que hasta que más de la mitad de la población mexicana esté vacunada, entonces podría ser momento para hablar de un retorno a las aulas.





Rosalía García Munguía, integrarte de Misión Rescate México, señaló que hasta el momento no está garantizada la seguridad sanitaria para poder volver a las aulas, pues dijo que incluso hay personal médico que ni siquiera ha recibido su segunda dosis de vacuna, por lo que es muy pronto pensar en clases presenciales, cuando no hay la suficiente vacunación en el país y los contagios siguen latentes.

Así Lo Dijo...

“Mientras no esté vacunado más del 50% de la población, entre ellos sector salud, sector educación, no podemos abrir ni escuelas ni ninguna dependencia educativa porque no está garantizada la salud de todos los componentes”.

“Mientras no esté vacunado más del 50% de la población, entre ellos sector salud, sector educación, no podemos abrir ni escuelas ni ninguna dependencia educativa porque no está garantizada la salud de todos los componentes, como personal administrativo, profesores, alumnos, personas de mantenimiento (...) tenemos muy pocas vacunas puestas, no se ha dado ni siquiera la segunda dosis de los que recibieron la primera, entonces tenemos que esperar a que nuestros chicos tengan una seguridad tanto para ellos como para sus familias, porque pueden ser asintomáticos y pueden transmitir el virus”, dijo la docente.

Además, Rosalía García Munguía explicó que no porque se haya cambiado en el país al semáforo naranja significa que la situación ha mejorado.









“Es importante que se tome en cuenta que si se cambió el semáforo naranja no es porque ya hayamos disminuido los contagios, sino que es por la economía que se está obligando a abrir, desgraciadamente tenemos infinidad de contagios y de muertes y estamos llegando casi ya a los dos millones y eso tenemos que prevenirlo, no podemos dar rienda suelta a lo que requerimos personalmente o como familia, sabemos que todo esto es difícil para todos pero primero está la salud de los mexicanos y sobre todo de nuestros niños”, puntualizó.

Por su parte, Teresa Paulino San Germán, también integrante de Misión Rescate México, llamó a la prudencia, pues refirió que un cambio de semáforo no da garantía de seguridad, pues se ha visto que los rebrotes se dan y eso obliga a retroceder en dichos semáforos.









“Hemos insistido en que se pongan de acuerdo las autoridades, los que saben del tema en cuestión de salud, en cuestión educativa y que platiquemos, que lleguemos a acuerdos y eso sea siempre para salvaguardar la integridad de alumnos, de maestros, de la población en general, no esperar a un semáforo verde sino esperar las condiciones precisas de cada escuela y si hablamos en términos generales, pues esperar hasta que el semáforo esté en verde, no precipitarnos, hay que tener paciencia”.