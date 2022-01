Maestros acuden a vacunarse

Maestros salmantinos acudieron este miércoles a la ciudad de Irapuato para aplicarse el refuerzo de la vacuna que los protege ante el coronavirus, y aseguraron que gracias a la vacuna ya cuentan con más confianza para continuar con las clases presenciales y evitar contagios por Covid-19.

Maestros salmantinos se vacunan en el Inforum de Irapuato.

Luego de que este lunes 10 de enero algunos estudiantes regresaran a clases en la modalidad presencial, maestros salmantinos se dijeron contentos de que a menos de una semana de este regreso se les esté aplicando el refuerzo de la vacuna contra el Covid.

Laura, profesora de preparatoria, viajó hasta la ciudad de Irapuato para recibir su biológico, a diferencia de la jornada pasada aseguró que tuvo que hacer fila y esperar un poco más de tiempo para poder ser vacunada.

“Creo que la vez pasada me tocó menos fila, creo que pudo ser por el horario en el que me tocó que fue a la una de la tarde, pero aún así fue un proceso muy rápido y en una hora probablemente me aplicaron mi vacuna (…) esto me da más seguridad para continuar con las clases presenciales y también mas seguridad a padres y alumnos, sobre todo ahora que los contagios han incrementado”, dijo.

En Guanajuato se contempla vacunar a 118 mil trabajadores del sector educativo con la vacuna Moderna, la cual fue incluida el 30 de abril por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la lista de uso de emergencia.

La inclusión de una vacuna contra la Covid-19 en esa lista, que se decide tras evaluar su calidad, su seguridad y su eficacia. La vacuna Moderna ha demostrado tener una eficacia de aproximadamente el 94.1% en la protección contra la Covid-19, desde 14 días después de la primera dosis.