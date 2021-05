Madrugaron para ser inmunizados

A las 8:00 horas dio inicio la vacunación para adultos de 50 a 59 años y mujeres embarazadas en el Gimnasio Lázaro Cárdenas y la Deportiva Sur.

A pesar de que se exhortó a la población a no hacer filas ni pernoctar en las afueras de los puntos de vacunación, algunos ciudadanos llegaron desde antes de las cuatro de la madrugada para asegurar que les fuera aplicado el biológico anticovid-19.

Mujeres embarazadas y personas con alguna discapacidad tuvieron atención prioritaria.

Durante el primer día de vacunación las filas llegaron a presentar hasta 950 personas

Por su parte, las corporaciones de seguridad y auxilio informaron que hasta este mediodía el Gimnasio Lázaro Cárdenas presentó una fila de 950 personas, el Hospital Regional Salamanca 500, Polideportivo Valtierrilla 850 personas y la Deportiva Sur 750.

Pese a la afluencia, la vacunación transcurrió de manera fluida y ordenada, pues tan sólo en la Deportiva Sur se instalaron 22 puntos de vacunación para agilizar el proceso.

Por su parte, mujeres embarazadas y personas con alguna discapacidad tuvieron atención prioritaria tal fue el caso de Areli Núñez, quien dijo sentirse un poco preocupada por la aplicación de la vacuna pero confiada en que la vacunación será para bien.

“Mi médico investigó y me dijo que sí me aplicara la vacuna, estoy un poco nerviosa pero creo que será para bien, en cuanto a la organización todo estuvo bien, nos dieron muy buena atención. Yo creo que en media me vacunaron”.

Cabe señalar que para esta primera jornada de vacunación para adultos de 50 a 59 años y mujeres embarazadas se dispusieron 25 mil 200 dosis, las cuales fueron distribuidas en cuatro puntos de vacunación.

Ante ello se recuerda a la población que únicamente podrá pasar la persona que se vacunará, a menos que tenga problemas de movilidad; la inoculación no requiere ayuno ni detener el tratamiento médico para otras enfermedades, se pide portar cubrebocas en todo momento y usar ropa cómoda.