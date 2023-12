Paren todo: Luis Miguel vendrá a Irapuato en 2024; se presentará en el estadio SLCH

Irapuato, Gto.-Luis Miguel se presentará en Irapuato en 2024. El estadio Sergio León Chávez albergará el concierto que el cantautor mexicano pospuso en la ciudad de León.

La oficina y la página oficial de Luis Miguel dio a conocer las fechas de su tour 2024, en donde Irapuato está considerado dentro de su gira.

La fecha elegida para que el cantante de “La Incondicional” es el 31 de octubre de 2024, a las 21 horas.

Luis Miguel, como parte de su tour 2024, brindará, en un primero inicio, 28 fechas en México, todas ellas a partir del segundo semestre del año. Irapuato ha sido elegido como sede para uno de sus conciertos.

Además, los organizadores del concierto que originalmente sería en León confirmaron la fecha e incluso avisaron a los seguidores de “El Sol de México” que éste sí repondrá el concierto planeado para fines de 2023, pero ahora en la “Capital Mundial de las Fresas”.

“Conscientes de la importancia de la realización de este evento, tanto para los organizadores como para el público, informamos que el concierto se reprograma al 31 de octubre de 2024, a las 21:00 horas, en el estadio Sergio León Chávez, de Irapuato, Guanajuato”, dice el comunicado oficial.

Y agrega: “para asistir a la reprogramación de tan esperado concierto, el público que cuente con boletos adquiridos originalmente sólo deberá conservarlos y resguardarlos, ya que serán cien por ciento válidos para ingresar al evento. Y para el público que ya no alcanzó entradas para el concierto original, tenemos buenas noticias, ya que, debido a las dimensiones del nuevo recinto, se abrirá la oportunidad de comprar nuevas localidades disponibles”.

La empresa organizadora del concierto todavía abrió la posibilidad de que las personas que adquirieron boletos para el concierto en León, pueden solicitar su reembolso en la página contactoleon@funticket.mx, sólo entre el 11 y 18 de diciembre de 2023.

Gira exitosa

La gira 2023 de Luis Miguel ha sido considerada la más exitosa de su carrera en México, pues en 97% de sus conciertos logró el sold out; sólo la fecha de León no pudo ser llevada a cabo por una cuestión de permisos con las autoridades municipales, ,pues incluso su concierto que programó para Querétaro, el cual fue pospuesto, se llevó a cabo un día después y con un lleno en el estadio Corregidora.

Confirma alcaldesa concierto

La presidenta municipal de Irapuato, Lorena Alfaro García, confirmó la presentación de Luis Miguel en el municipio.

“Les quiero dar la noticia, en octubre de 2024, tendremos el concierto de Luis Miguel en Irapuato, estén atentos”, informó.

Luis Miguel y su historia de claroscuros en Irapuato

Luis Miguel tiene una historia muy particular con Irapuato. El 24 de junio de 1989, Luis Miguel se presentaría en el estadio “Sergio León Chávez” y por supuestamente no contar con las medidas de seguridad necesarias, el concierto fue cancelado; además, en noviembre de 2018, fue anunciada su presentación en la ciudad fresera, pero también fue cancelado, pues se dijo que "por problemas logísticos en el trayecto entre Aguascalientes e Irapuato el concierto se tendrá que posponer”; nunca se reprogramó ni se llevó a cabo.

No obstante, Luis Miguel sí ha estado en Irapuato y de ello hay testimonios de personas que lograron tomarse fotografías con él, cuando se hizo la promoción del artista, que a finales de la década de 1980 ya daba muestras de que sería uno de los cantautores más exitosos del país y no sólo en México, sino en el extranjero, pues si gira de 2023 la inició con todas las fechas sold out en Argentina y Sudamérica.

Ahora, Luis Miguel está programado para presentarse en Irapuato, para no sólo saldar su deuda con las personas que compraron su boleto para el concierto de León, sino también para saldar los pendientes que tiene con su público fresero.